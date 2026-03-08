Serie A , il Milan fa suo il derby e batte l’Inter 1-0, decide Estupinan

Il Milan batte l’Inter nel derby della Madonnina e torna a credere alla difficile rimonta-scudetto. Finale 1-0 per i Rossoneri che tornano a -7. dai Nerazzurri.

Pronti via e il Milan prende il comando del gioco al cospetto un’Inter meno rettiva : Modric sfiora il vantaggio , su errore in apopoggio di Sommer il crotato recupera la palla calcia di sinsistro a fil di palo.

L’Inter risponde e si costruisce una grande occasione conMkhitaryan, l’armeno piomba in area e solo davanti alla porta spara su Maignan. Gol mancato , gol subito: Fofana pesca Estupinan, Luis Henrique non lo tiene e l’ex Brighton fulmina Sommer con una staffilata dal basso in alto (35′).

Si va al riposo con il Milan in vantaggio1-0 Il primo tempo si chiude sull’1-0 col

Nella l’Inter ritorna in campo più determinata : Zielinski impegna Maignan, e Dimarco – non da lui – col sinsitro sottoporta si divora il pari. Chivu chaiama in casua dalla panchna Dumfries. Non mancano le azioni e possesso della palla per aggirare la difesa Rossonera ma, non arrivail pari . Allegri può dirsi soddisfatto il Milan vince 1-0 v, Rossoneri a quota 60 punti, -7 dalla capolista.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 1-0

MILAN (3-5-2) – Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (28′ st Ricci), Modric, Rabiot, Estupiñán; Leao (28′ st Füllkrug), Pulisic (38′ st Nkunku). A disposizione: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Jashari, Bartesaghi. All. Allegri.

INTER (3-5-2) – Sommer; Bisseck (34′ st Diouf), Akanji, Bastoni (22′ st Carlos Augusto); Luis Henrique (15′ st Dumfries), Barella (22′ st Frattesi), Zielinski, Mkhitaryan (15′ st Sucic), Dimarco; Bonny, Esposito. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, de Vrij, Lautaro, Acerbi, Calhanoglu, Darmian, Lavelli. All. Chivu.

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 35′ Estupiñán (M).

Ammoniti: Bastoni (I), Dumfries (I), Rabiot (M), Modric (M).