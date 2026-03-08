Verona . Sammarco , spero che ci sia un seguito a questa vittoria”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Marzo 8, 2026
scritto daRedazione

E’ stata una vittoria meritata , spero che sia un punto di partenza e che ci porti fruori dalla zona retrocessione .”- Cos’ Paolo Sammarco allenatore del Verona dopo la vittoria contro il Bologna 2-1. “È la mia prima vittoria da allenatore ed è una gioia incredibile, anche perché sentivo il peso del momento e una grande iniezione di energia per lo staff e l’ambiente, anche perché abbiamo vinto meritando contro un Bologna che veniva da un grande periodo”.

Marzo 8, 2026
scritto daRedazione
