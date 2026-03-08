Cremonese, Nicola: credo nella salvezza”

Al di la dei se e dei ma , io penso solo ala Cremonese e alla slavezza che possiamno guadagnarcela” Così Davi Nicola tecnico della Cremonese ai microfoni Dazn.

“Abbiano giocato bene neiprimi venti minuti del match , anche con due occasioni. Nella rirpesa con l’ingressodi Djuric abbiamo chiuso il Lecce nela prpria metàcampo, Il gol ci ha permesso di spingere neglio, peccato per la sconfitta , , sono convinto che la salvezza è alla nostra portata, bisogna crederci.

“Anche oggi abbiamo preso gol d a clacio d’angolo e su calcio di rigore, dobbiamo lavorare su questi aspetti”.