Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A. finale: Leccce-Cremonese 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
SuperG Coppa del Mondo: doppietta azzurra in Val di Fassa Elena Curtoni, Asja Zenere
Serie A Lecce – Cremoense 2-0
Cremoense il diesse Giagghetta: "danneggiata per il calcio di rigore non concesso"

Serie A Lecce – Cremoense 2-0

Marzo 8, 2026
scritto daRedazione

la partiita con la ‘P’ maiuscola! Lo scontro salvezza della ventottesima giornata di Serie A va al Lecce, che batte 2-1 la Cremonese nel match delle ore 12,30 allo stadio di del Via del Mare.

Salentin. Oltre 28mila spettatori che hanno spinto dal primo all’ultimo minuto i giallorossi. Il Lecce avanti di due gol all’intervallo: al 22′ l da calcio d’angolo , con Audero in ritardo sblocca Pierotti di test. Al 38‘ Stulic non sbaglia un calcio di rigore concesso da Sozza per fallo di manoo di Bianchetti. Nela rirpesa Nicola camnbia entraDjuric, che al 47′ fa la sponda per Bonazzoli che la riapre il match. Il tecnicio grigiorosso stravolge l’assettoi tutta a trazione anteriore , però, non riescono a pareggiarla. Grandi priotrese nel final: 86′ : Pajero va in gol , annullato per un evidente fallo di mano . All’ultimo respiro la Cremoese reclama un calcio di rigore non concesso da Sozza per un atterramento in area di Bonazzoli. La Cremoense resta a quota 24, scivolando a -3 dai giallorossi che trovano un successo importantissimo.

IL TABELLINO

LECCE-CREMONESE 2-1

Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Danilo Veiga 6, Siebert 6, Tiago Gabriel 7, Gallo 6,5; Coulibaly 6 (44′ st Fofana sv), Ramadani 6,5, Ngom 6; Pierotti 7 (34′ st Jean 6), Stulic 7 (20′ st Cheddira 6), Banda 6,5 (33′ st Gandelman 6). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, N’Dri, Pérez, Helgason, Sottil, Marchwinski. All.: Di Francesco 7
Cremonese (3-5-2): Audero 5,5; Folino 5,5, Bianchetti 5 (1′ st Zerbin 6), Luperto 6; Barbieri 5, Thorsby 5,5 (17′ st Okereke 5,5), Maleh 6, Vandeputte 5 (1′ st Payero 6), Pezzella 5,5 (29′ st Sanabria 6); Vardy 5 (1′ st Djuric 6,5), Bonazzoli 6,5. A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Grassi, Bondo. All.: Nicola 5
Arbitro: Sozza
Marcatori: 22′ Pierotti (L), 38′ rig. Stulic (L), 2′ st Bonazzoli (C)
Ammoniti: Bianchetti (C), Siebert (L), Djuric (C), Luperto (C)

Espulsi: Pezzella (C) dalla panchina per proteste

Marzo 8, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

SuperG Coppa del Mondo: doppietta azzurra in Val di Fassa Elena Curtoni, Asja Zenere

Marzo 8, 2026
Articolo successivo

Cremoense il diesse Giagghetta: "danneggiata per il calcio di rigore non concesso"

Marzo 8, 2026

Recommended for You

Formula Uno , Gran Premio dìAustralia: doppietta Mercedes Russel-Antonelli, terzo Leclerc

La Juventus travolge il Pisa, Spalletti: “Nel secondo tempo abbiamo trovato gli spazi”

Atalanta, Palladino:” si perde troppo tempo , la gente vuole vedere giocare di più”

Atalanta-Udinese 2-2. Kristens-Davis , Scamacca rinedia con una doppietta

Udinese, Runjaic:” dobbiamo essere soddisfatti della partita giocata”