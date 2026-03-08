Serie A Lecce – Cremoense 2-0

la partiita con la ‘P’ maiuscola! Lo scontro salvezza della ventottesima giornata di Serie A va al Lecce, che batte 2-1 la Cremonese nel match delle ore 12,30 allo stadio di del Via del Mare.
Salentin. Oltre 28mila spettatori che hanno spinto dal primo all’ultimo minuto i giallorossi. Il Lecce avanti di due gol all’intervallo: al 22′ l da calcio d’angolo , con Audero in ritardo sblocca Pierotti di test. Al 38‘ Stulic non sbaglia un calcio di rigore concesso da Sozza per fallo di manoo di Bianchetti. Nela rirpesa Nicola camnbia entraDjuric, che al 47′ fa la sponda per Bonazzoli che la riapre il match. Il tecnicio grigiorosso stravolge l’assettoi tutta a trazione anteriore , però, non riescono a pareggiarla. Grandi priotrese nel final: 86′ : Pajero va in gol , annullato per un evidente fallo di mano . All’ultimo respiro la Cremoese reclama un calcio di rigore non concesso da Sozza per un atterramento in area di Bonazzoli. La Cremoense resta a quota 24, scivolando a -3 dai giallorossi che trovano un successo importantissimo.
IL TABELLINO
LECCE-CREMONESE 2-1
Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Danilo Veiga 6, Siebert 6, Tiago Gabriel 7, Gallo 6,5; Coulibaly 6 (44′ st Fofana sv), Ramadani 6,5, Ngom 6; Pierotti 7 (34′ st Jean 6), Stulic 7 (20′ st Cheddira 6), Banda 6,5 (33′ st Gandelman 6). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, N’Dri, Pérez, Helgason, Sottil, Marchwinski. All.: Di Francesco 7
Cremonese (3-5-2): Audero 5,5; Folino 5,5, Bianchetti 5 (1′ st Zerbin 6), Luperto 6; Barbieri 5, Thorsby 5,5 (17′ st Okereke 5,5), Maleh 6, Vandeputte 5 (1′ st Payero 6), Pezzella 5,5 (29′ st Sanabria 6); Vardy 5 (1′ st Djuric 6,5), Bonazzoli 6,5. A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Grassi, Bondo. All.: Nicola 5
Arbitro: Sozza
Marcatori: 22′ Pierotti (L), 38′ rig. Stulic (L), 2′ st Bonazzoli (C)
Ammoniti: Bianchetti (C), Siebert (L), Djuric (C), Luperto (C)
Espulsi: Pezzella (C) dalla panchina per proteste