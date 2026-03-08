Formula Uno , Gran Premio dìAustralia: doppietta Mercedes Russel-Antonelli, terzo Leclerc

Primo Gran Premio della nuova stagione 2025-2026 con una doppitta Mercedes

I piloti delle due Frecce d’Argento si piazzano al primo e al secondo posto nel primo Gran Preio della nuova stagione.Terza la Ferrari di Leclerc e quarto per l’altra rossa di Lewis Hamilton. IL campione del Mondo in carica Lando Norris (McLaren ), quinto al traguardo, davantio alla Red Bull di Max Verstappen. A punti: la Haas (Ferrari) di Neraman, la /(Rancing Bulls) di Lindblad , primi punti per Bortoleto (Audi) e l’Alpine di Gasly. Gran Premio da dimenticare per il vice campione del Mondo Oscar Piastri (McLaren): prima schierarsi in griglia per la procedura di partenza, l’australiano è stato protagonista di un errore clamoroso.

Il pilota della McLaren, infatti, affrontando con eccessiva aggressività il cordolo in curva 4, ha perso il controllo della vettura ed è finito contro il muro. La monoposto è andata distrutta. Per Piastri nessuna conseguenza fisica,ma Gran Premio compromesso.

Così al traguardo del GP d’Australia:

1. Russell (Mercedes)

2. Antonelli (Mercedes) a 2″974

3. Leclerc (Ferrari) a 15″519

4. Hamilton (Ferrari) a 16″144

5. Norris (McLaren) a 51″741

6. Verstappen (Red Bull) a 54″617

7. Bearman (Haas) a 1 giro

8. Lindblad (Racing Bulls) a 1 giro

9. Bortoleto (Audi) a 1 giro

10. Gasly (Alpine) a 1 giro

11. Ocon (Haas) a 1 giro

12. Albon (Williams) a 1 giro

13. Lawson (Racing Bulls) a 1 giro

14. Colapinto (Alpine) a 2 giri

15. Sainz (Williams) a 2 giri

16. Perez (Cadillac) a 3 giri

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2026

1 George Russell Mercedes 25

2 Kimi Antonelli Mercedes 18

3 Charles Leclerc Ferrari 15

4 Lewis Hamilton Ferrari 12

5 Lando Norris McLaren 10

6 Max Verstappen Red Bull Racing 8

7 Oliver Bearman Haas F1 Team 6

8 Arvid Lindblad Racing Bulls 4

9 Gabriel Bortoleto Audi 2

10 Pierre Gasly Alpine 1