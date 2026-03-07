Udinese, Runjaic:” dobbiamo essere soddisfatti della partita giocata”

Kosta Runjiac , ai microfoni Dazn , dopo il 2-2 dell’Usinese contro l’Atalanta:

Come gestisce l’emozione quando cambia la partita?

“Alla fine eravano anche vicini per il 32 , il calcio è fatto così, il pubblico ha spinto tanto l’Atalanta , abbiamo rischiato di vincerla”

Davis cresce di partita in partità in che grado di maturità è arrivato?

“Dobbiamo essere soddisfatti, Davis importanre che stia bene , deve ancora cresce in coppia con Zanioo cresce ancora di più , sono soddisfatto del giocatore e della prestazione offerta”

Con Palladino cosa è successo?

“Miller è un giocatore molto giovane , non sa comne si simula, Palladino mi ha risposto nessun lo ha toccato nessun gli ha fatto niente”.