Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A Finale : Atalanta-Udinese 2-2 , Kristensen, Davis doppietta Scamacca Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Sei Nazioni : ItalRugby favolosa, Inghilterra battura 23 a 18
Udinese, Runjaic:” dobbiamo essere soddisfatti della partita giocata”
Atalanta-Udinese 2-2. Kristens-Davis , Scamacca rinedia con una doppietta

Udinese, Runjaic:” dobbiamo essere soddisfatti della partita giocata”

Marzo 7, 2026
scritto daRedazione

Kosta Runjiac , ai microfoni Dazn , dopo il 2-2 dell’Usinese contro l’Atalanta:

Come gestisce l’emozione quando cambia la partita?

“Alla fine eravano anche vicini per il 32 , il calcio è fatto così, il pubblico ha spinto tanto l’Atalanta , abbiamo rischiato di vincerla”

Davis cresce di partita in partità in che grado di maturità è arrivato?

Dobbiamo essere soddisfatti, Davis importanre che stia bene , deve ancora cresce in coppia con Zanioo cresce ancora di più , sono soddisfatto del giocatore e della prestazione offerta”

Con Palladino cosa è successo?

Miller è un giocatore molto giovane , non sa comne si simula, Palladino mi ha risposto nessun lo ha toccato nessun gli ha fatto niente”.

Marzo 7, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Sei Nazioni : ItalRugby favolosa, Inghilterra battura 23 a 18

Marzo 7, 2026
Articolo successivo

Atalanta-Udinese 2-2. Kristens-Davis , Scamacca rinedia con una doppietta

Marzo 7, 2026

Recommended for You

Cagliari, Pisacane:” sono orgoglioso dei mie ragazzi nonstante le tante assenze”

Como Fabregas:”la squadra ha dimostrato di essere di pasta dura”

Roma, Gasperini:”le prossime due settimane non saranno decisive”

Napoli in lutto, è morto l’ex portiere Pasquale Fiore