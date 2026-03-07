La Juventus travolge il Pisa, Spalletti: “Nel secondo tempo abbiamo trovato gli spazi”

La Juventus batte il Pisa con un netto 4-0 e conquista tre punti importanti, ma nel post partita l’allenatore bianconero Luciano Spalletti ha voluto analizzare con attenzione soprattutto l’andamento della gara.

Il tecnico ha sottolineato come il primo tempo non sia stato semplice per la sua squadra: la manovra è stata troppo lenta e ha permesso al Pisa di chiudere bene gli spazi. “Nel primo tempo non riuscivamo a trovare le linee di passaggio – ha spiegato – muovevamo la palla con poca velocità e questo ha reso tutto più complicato”.

Nella ripresa però la Juventus è salita di ritmo e la partita è cambiata. Con una circolazione più rapida e più aggressività negli ultimi metri, i bianconeri hanno trovato i varchi giusti per colpire e allargare il punteggio contro il Pisa Sporting Club. “Nel secondo tempo abbiamo aumentato il ritmo e siamo riusciti a trovare gli spazi che nel primo tempo non c’erano”, ha aggiunto Spalletti.

Tra i protagonisti della serata anche Kenan Yildiz, autore di una buona prestazione e di uno dei gol della serata. L’allenatore ha parlato anche della sua posizione in campo, spiegando che il talento turco rende meglio quando può partire da una zona più esterna. “Ha qualità importanti quando ha campo davanti. Se parte largo riesce a puntare l’uomo e creare superiorità”.

Spalletti ha poi commentato alcune scelte tattiche, tra cui il cambio difensivo che ha portato all’uscita di Federico Gatti. Il tecnico ha chiarito che non si è trattato di una bocciatura ma di una decisione legata alle esigenze della partita, per migliorare la costruzione dal basso.

Parole anche per Jeremie Boga, giocatore che Spalletti considera molto forte ma dal quale si aspetta ancora più intensità e continuità durante la gara.

La larga vittoria conferma il buon momento della Juventus, che continua il proprio percorso con l’obiettivo di mantenere alta la competitività nelle zone alte della classifica. Per Spalletti, però, il messaggio resta chiaro: la squadra deve continuare a crescere, soprattutto nella velocità della manovra e nella capacità di sfruttare gli spazi.