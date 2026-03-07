Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Formula Uno GP Australia: doppietta Mercedes Russel-Antonelli , terzo Leclerc , quarto Hamilton Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: Italia con 2 meadlie conquistate
La Juventus travolge il Pisa, Spalletti: “Nel secondo tempo abbiamo trovato gli spazi”
La Juventus dilaga nella ripresa: 4-0 al Pisa

La Juventus travolge il Pisa, Spalletti: “Nel secondo tempo abbiamo trovato gli spazi”

Marzo 7, 2026
scritto daRedazione

La Juventus batte il Pisa con un netto 4-0 e conquista tre punti importanti, ma nel post partita l’allenatore bianconero Luciano Spalletti ha voluto analizzare con attenzione soprattutto l’andamento della gara.

Il tecnico ha sottolineato come il primo tempo non sia stato semplice per la sua squadra: la manovra è stata troppo lenta e ha permesso al Pisa di chiudere bene gli spazi. “Nel primo tempo non riuscivamo a trovare le linee di passaggio – ha spiegato – muovevamo la palla con poca velocità e questo ha reso tutto più complicato”.

Nella ripresa però la Juventus è salita di ritmo e la partita è cambiata. Con una circolazione più rapida e più aggressività negli ultimi metri, i bianconeri hanno trovato i varchi giusti per colpire e allargare il punteggio contro il Pisa Sporting Club. “Nel secondo tempo abbiamo aumentato il ritmo e siamo riusciti a trovare gli spazi che nel primo tempo non c’erano”, ha aggiunto Spalletti.

Tra i protagonisti della serata anche Kenan Yildiz, autore di una buona prestazione e di uno dei gol della serata. L’allenatore ha parlato anche della sua posizione in campo, spiegando che il talento turco rende meglio quando può partire da una zona più esterna. “Ha qualità importanti quando ha campo davanti. Se parte largo riesce a puntare l’uomo e creare superiorità”.

Spalletti ha poi commentato alcune scelte tattiche, tra cui il cambio difensivo che ha portato all’uscita di Federico Gatti. Il tecnico ha chiarito che non si è trattato di una bocciatura ma di una decisione legata alle esigenze della partita, per migliorare la costruzione dal basso.

Parole anche per Jeremie Boga, giocatore che Spalletti considera molto forte ma dal quale si aspetta ancora più intensità e continuità durante la gara.

La larga vittoria conferma il buon momento della Juventus, che continua il proprio percorso con l’obiettivo di mantenere alta la competitività nelle zone alte della classifica. Per Spalletti, però, il messaggio resta chiaro: la squadra deve continuare a crescere, soprattutto nella velocità della manovra e nella capacità di sfruttare gli spazi.

Marzo 7, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: Italia con 2 meadlie conquistate

Marzo 7, 2026
Articolo successivo

La Juventus dilaga nella ripresa: 4-0 al Pisa

Marzo 8, 2026

Recommended for You

Atalanta, Palladino:” si perde troppo tempo , la gente vuole vedere giocare di più”

Atalanta-Udinese 2-2. Kristens-Davis , Scamacca rinedia con una doppietta

Udinese, Runjaic:” dobbiamo essere soddisfatti della partita giocata”

Pisa, Hiljemark:”ci prendiamo i prim 50 minuti del match”

Cagliari, Pisacane:” sono orgoglioso dei mie ragazzi nonstante le tante assenze”

Como Fabregas:”la squadra ha dimostrato di essere di pasta dura”

Roma, Gasperini:”le prossime due settimane non saranno decisive”