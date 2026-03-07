Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: Italia con 2 meadlie conquistate

Alle Giochi Paralimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026 (iniziati il 6 marzo e in programma fino al 15 marzo 2026), l’Italia ha conquistato finora 2 medaglie.
Le medaglie italiane
Chiara Mazzel (con la guida Nicola Cotti Cottini)
disciplina: sci alpino – discesa libera ipovedenti.
Giacomo Bertagnolli (con la guida Andrea Ravelli)
disciplina: sci alpino – discesa libera ipovedenti.
Queste sono state le prime medaglie azzurre della competizione, entrambe arrivate nello sci alpino nella categoria per atleti ipovedenti. Con questi risultati l’Italia è intorno all’11º posto nel medagliere provvisorio.
il medagliere completo aggiornato delle paralimpiadi 2026
Ecco il medagliere completo aggiornato (prime giornate) dei Giochi Paralimpici Invernali Milano‑Cortina 2026. I Giochi si svolgono dal 6 al 15 marzo 2026 e la classifica cambia giorno per giorno con le nuove gare.
- Ucraina – 6 medaglie (3 oro, 1 argento, 2 bronzo)
- Cina – 6 medaglie (2 oro, 2 argento, 2 bronzo)
- Austria – 2 medaglie (2 oro, 0 argento, 0 bronzo)
- Stati Uniti – 2 medaglie (1 oro, 1 argento, 0 bronzo)
- Germania – 4 medaglie (1 oro, 0 argento, 3 bronzo)
- Norvegia – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)
- Svezia – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)
- Svizzera – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)
- Canada – 3 medaglie (0 oro, 2 argento, 1 bronzo)
- Francia – 2 medaglie (0 oro, 2 argento, 0 bronzo)
- ITALIA – 2 medaglie (0 oro, 1 argento, 1 bronzo)
- Cechia – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
- Spagna – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
- Paesi Bassi – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
- Russia – 2 medaglie (0 oro, 0 argento, 2 bronzo)
- Slovacchia – 1 medaglia (0 oro, 0 argento, 1 bronzo)