Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: Italia con 2 meadlie conquistate

Marzo 7, 2026
scritto daRedazione

Alle Giochi Paralimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026 (iniziati il 6 marzo e in programma fino al 15 marzo 2026), l’Italia ha conquistato finora 2 medaglie.

Le medaglie italiane

Chiara Mazzel (con la guida Nicola Cotti Cottini)

disciplina: sci alpino – discesa libera ipovedenti.

Giacomo Bertagnolli (con la guida Andrea Ravelli)

disciplina: sci alpino – discesa libera ipovedenti.

Queste sono state le prime medaglie azzurre della competizione, entrambe arrivate nello sci alpino nella categoria per atleti ipovedenti. Con questi risultati l’Italia è intorno all’11º posto nel medagliere provvisorio.

il medagliere completo aggiornato delle paralimpiadi 2026

Ecco il medagliere completo aggiornato (prime giornate) dei Giochi Paralimpici Invernali Milano‑Cortina 2026. I Giochi si svolgono dal 6 al 15 marzo 2026 e la classifica cambia giorno per giorno con le nuove gare.

  1. Ucraina – 6 medaglie (3 oro, 1 argento, 2 bronzo)
  2. Cina – 6 medaglie (2 oro, 2 argento, 2 bronzo)
  3. Austria – 2 medaglie (2 oro, 0 argento, 0 bronzo)
  4. Stati Uniti – 2 medaglie (1 oro, 1 argento, 0 bronzo)
  5. Germania – 4 medaglie (1 oro, 0 argento, 3 bronzo)
  6. Norvegia – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)
  7. Svezia – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)
  8. Svizzera – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)
  9. Canada – 3 medaglie (0 oro, 2 argento, 1 bronzo)
  10. Francia – 2 medaglie (0 oro, 2 argento, 0 bronzo)
  11. ITALIA – 2 medaglie (0 oro, 1 argento, 1 bronzo)
  12. Cechia – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
  13. Spagna – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
  14. Paesi Bassi – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
  15. Russia – 2 medaglie (0 oro, 0 argento, 2 bronzo)
  16. Slovacchia – 1 medaglia (0 oro, 0 argento, 1 bronzo)

