Lecce , Di Francesco:” ho festeggiato in cmapo con tutti i ragazzi”

Al di la dei tre punti , nel complesso una squadra molto concentrata?
“Tranne i primi dieci minuti le due squadre hanno giocato un buon calcio. Peccato aver preso quel gol nei minuti iniziali del secondo tempo”. Un insieme di fattori , il video sul calcio di riogre non concesso allaCremoense? Diciamo che noi giochiamo a casa nostra”. Così’ Eusebio Di Francesco , dopo l’importantissima vittoria del Lecce 2-1 contro la Cremonese ai microfoni Dazn.
Emozioni e tifo del pubblico?
“Io sonoi entrato dentro al campo per festeggaire con i ragazzi, ma con la testa già sono a Napoli per una gara difficilissima”.
Oltre i tre punti di capitale importanza , avete intrepretata meglio voi che dalla Cremonese, è un ulteriore sicurezza che ti fa questa squadra soffrndo fino all’ultimo?
“Si alla fine parlaimo di episodi. Partiamo dall’approccio alla gara e quello che potrevano fare per metterli in difficoiltà anche sui calci piazzati. Nopi sappiamo che Djuric è bravissiomo sui coklpi di testa , bisogna cresxce su quyeste cose , se non riesci a prendere la prima devi prendere la seconda”.