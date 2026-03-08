De Rossi: “Non fingo dispiacere, questa vittoria vale per il Genoa”

Il Genoa batte la Roma 2‑1 allo Stadio Luigi Ferraris e il protagonista indiscusso non è solo la squadra rossoblù, ma anche il suo allenatore: Daniele De Rossi. L’ex simbolo giallorosso ha ottenuto una vittoria significativa contro la sua ex squadra, ma ha chiarito subito le sue emozioni, distinguendo tra passato e presente.

Le parole di De Rossi

In conferenza stampa, De Rossi ha dichiarato:

L’allenatore ha sottolineato quanto sia importante, nella carriera da tecnico, mettere da parte l’amore per il passato per concentrarsi sul presente. “Il mio cuore resta legato alla Roma, ma oggi sono qui per il Genoa, per portare punti e risultati”, ha aggiunto.

La partita

Il match è stato intenso e combattuto: il Genoa è passato in vantaggio con Junior Messias su rigore al 52′, mentre Evan Ndicka ha pareggiato tre minuti dopo. La rete decisiva è arrivata all’80′ con Vitinha, regalando ai liguri i tre punti e un’importante iniezione di fiducia nella lotta per la salvezza.

Fiducia nel gruppo

De Rossi ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori, parlando di “uomini perbene e grandi professionisti” che hanno saputo applicare le scelte tattiche con intelligenza e determinazione. La vittoria dimostra come il Genoa sotto la sua guida stia crescendo in personalità e solidità, riuscendo a competere anche contro squadre più quotate.