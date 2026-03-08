Il Genoa di De Rossi batte la Roma 2-1. A Marassi nella 28a Giornata Serie A.

La 28ª giornata di Serie A sorride al Genoa , la squadra doi De Rossi, fa lo sgambetto ai giallorossi di Gaspeprini. La Roma rallenta la corsa vcerso la zona Champions , da stasera a pari punti (51) con il Como , e nella prossima giornata i lariani ospiteranno al Sinigaglia prropio i capitolini.

Al Ferraris davanti a quasi 30mila spettatori il match è equilibrato, poche le emozioni da una pate e dall’altra i diue portieri rimangono inoperosi , solo qualche accelerazione di Malen ma senza successo. In cada rossoblu il giovanissimo Ekuban si procura qualche occasione , che spreca Si riparte nella rirpesa con il fallo ingenuo in area di Pellegrini su Ellerston , l’arbitro Colombo noin esita e indica il dischetto , dagli undici metri Junior Messias al (52′) fa cenbtro. La reazione della Roma è immediata e dopo appena tre minuti (55′), una mischia in area genoana , con la girata di tetsta di Mancini respinta da Fendruo , arriva a Ndicka che di testa ette la palla alle spoalle di Bijlow.

Si cerca Malen , l’ex Aston Villa calci e suoera Bijlow con un bel destro sul primo palo, ma la sua rete non viene convalidata per un’evidente fuorigioco. IlAll’80’ la svolta: Masini va sulla linea di fondo , mette rasoterra un cross letteralmente dimenticato dalla difesa gillorossa il neo entranto Vitinha appoggi la palla alle spalle di Svilar per il 2-1.

Nel finale c’è spazio anche per una grande intervenbto in allungo di Svilar su Malinovskyi. Vince il Genoa di Daniele De Rossi, portando i rossoblù a 30 punti in classifica. La Roma si vede invece avvicinare la Juventus a -1.

Nel match Ndicka rimedia un ammonizione , in diffida salterà la sfida contro il Como.

IL TABELLINO

Genoa-Roma 2-1

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Masini, Ellertsson (34’ st Martin); Messias (19’ st Malinovskyi), Ekhator (19’ st Colombo); Ekuban (30’ st Vitinha). A disp.: Leali, Sommariva, Amorim, Zatterstrom, Onana, Norton-Cuffy, Otoa, Cornet, Gecaj. All.: De Rossi.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (39’ st Ziolkowski), N’Dicka, Celik (39’ st Vaz); Rensch (25’ st Ghilardi), Pisilli, Koné, Tsimikas; Venturino (1’ st Cristante), Pellegrini (11’ st El Aynaoui); Malen. A disp.: De Marzi, Gollini, Angelino, El Shaarawy, Zaragoza. All.: Gasperini.

Arbitro: Colombo

Marcatori: 7’ st Messias (G), 10’ st N’Dicka (R), 35’ st Vitinha (G)

Ammoniti: N’Dicka (R), Masini (G), Malen (R), Cristante (R)