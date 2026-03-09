Milan, Modrić dopo il derby: “Vittoria importante, ma dobbiamo restare concentrati”

Una notte speciale a San Siro per il Milan, che si aggiudica il Derby della Madonnina battendo 1-0 l’Inter davanti a uno stadio gremito. Una partita intensa, combattuta fino all’ultimo minuto, in cui i rossoneri hanno mostrato solidità e grande spirito di sacrificio.

Nel post-partita ha parlato anche il centrocampista rossonero Luka Modrić, tra i protagonisti della gara grazie alla sua esperienza e alla capacità di gestire i momenti più delicati del match.

«Vincere un derby è sempre qualcosa di speciale», ha dichiarato Modrić ai microfoni nel dopo gara. «Sapevamo quanto fosse importante questa partita per il club e per i tifosi. Abbiamo giocato con grande attenzione e con lo spirito giusto».

Il centrocampista croato ha sottolineato soprattutto la compattezza della squadra dopo il gol del vantaggio. «Dopo essere passati avanti abbiamo cercato di controllare la partita. L’Inter è una squadra molto forte e nel secondo tempo ci ha messo sotto pressione, ma siamo rimasti uniti e abbiamo difeso bene».

Modrić ha poi elogiato il lavoro di tutto il gruppo rossonero: «Queste partite si vincono con la squadra. Tutti hanno fatto la loro parte, sia chi ha giocato dall’inizio sia chi è entrato dalla panchina».

Nonostante l’importanza del successo nel derby, il croato invita però a mantenere la concentrazione. «È una vittoria importante, ma il campionato è ancora lungo. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare già alla prossima partita».