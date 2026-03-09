Serie A – Lazio-Sassuolo, Sarri in conferenza: “Serve una reazione”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Marzo 9, 2026
scritto daRedazione

Alla vigilia della sfida tra Lazio e Sassuolo, che chiuderà la 28a Giornta Sere A in programma lunedì 9 marzo allo Stadio Olimpico, calcio d’inizio alle ore 20,45 il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento della squadra e le difficoltà della stagione.

L’allenatore ha iniziato sottolineando l’importanza della gara, definendola un passaggio fondamentale per il percorso della squadra. “Arriviamo da un periodo complicato e dobbiamo reagire subito. La partita con il Sassuolo è importante per ritrovare fiducia e risultati”, ha spiegato Sarri.

Il tecnico toscano ha poi parlato dello stato mentale del gruppo, invitando i suoi giocatori a ritrovare intensità e continuità. “La squadra lavora bene durante la settimana, ma in partita dobbiamo essere più determinati. Servono attenzione e cattiveria agonistica per novanta minuti”.

Sarri ha inoltre commentato la situazione dell’ambiente biancoceleste, invitando tutti a restare concentrati solo sul campo: “In questo momento dobbiamo pensare esclusivamente al lavoro e alla partita. Le polemiche non aiutano, la squadra deve restare unita”.

Parlando dell’avversario, l’allenatore della Lazio ha riconosciuto le qualità del Sassuolo guidato da Fabio Grosso: “È una squadra che gioca bene e ha entusiasmo. Hanno qualità tecniche e possono metterci in difficoltà se non affrontiamo la gara con la giusta attenzione”.

Infine Sarri ha fatto riferimento anche alle condizioni della rosa e alle possibili scelte di formazione, lasciando intendere che potrebbero esserci alcune rotazioni per gestire al meglio le energie.

Marzo 9, 2026
scritto daRedazione
