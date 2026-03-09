Lazio-Sassuolo, Grosso: “Servirà coraggio contro un avversario di livello”

Il Sassuolo si prepara stasera alla sfida contro la Lazio, match che chiuderà la 28a Giornata Serie A. Allo stadio Olimpico calcio d’inizio alle ore 20,45.

Il tecnico neroverde Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa, invitando la squadra a mantenere alta la concentrazione nonostante il buon momento di forma.

“Abbiamo ricevuto tanti complimenti per ciò che abbiamo fatto finora – ha spiegato Grosso – ma bisogna tornare subito alla realtà. Quello che è stato fatto non ti dà crediti per il futuro: dobbiamo prepararci al massimo perché affronteremo una squadra di grande qualità”.

L’allenatore del Sassuolo ha sottolineato come la crescita della squadra passi soprattutto dalla mentalità: la vittoria recente contro l’Atalanta ha dato fiducia al gruppo, ma il vero obiettivo è continuare a migliorare partita dopo partita. Secondo Grosso, proprio questo sarà lo step decisivo per affrontare una gara complessa come quella dell’Olimpico.

Il tecnico ha poi parlato della condizione della rosa. In particolare ha fatto il punto su Nemanja Matić, tornato ad allenarsi con la squadra dopo alcuni giorni difficili: “Si è allenato con il gruppo e vuole esserci. La sua volontà è chiara, vedremo come potrà essere utilizzato ma per noi è un giocatore importante”.

Grosso ha ribadito che in questo momento servirà il contributo di tutti: con un calendario impegnativo e alcune assenze, ogni giocatore della rosa potrà avere spazio e responsabilità.

La sfida contro la Lazio rappresenta quindi un banco di prova importante per i neroverdi, chiamati a confermare il buon percorso stagionale e a dimostrare maturità anche contro una delle squadre più attrezzate del campionato.