Serie A : Lazio – Sassuolo , e probabili formazioni

Lazio – Sassuolo caLCIO D’INIZIO ALLE ORE 20,45 , chiuderà la 28a Giornata Serie tor. Oggi, lunedì 9 marzo, i biancocelesti ospitano il Sassuolo all’Olimpico . La squadra di Sarri arriva dal pareggio nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, mentre gli emiliani hanno battuto proprio la Dea nell’ultimo turno di campionato. Ecco le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri

SASSUOLO (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso

Lazio-Sassuolo, dove vederla

Dove vedere Lazio-Sassuolo? La partita sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky Sport, ai canali 201 e 251. Sfida visibile anche in streaming sull’app di Dazn e sulle piattaforme Sky Go e Now.