Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Milan- Inter 1-0 Estupinan Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A : Lazio - Sassuolo , e probabili formazioni
Subbuteo Nazionale: il ternano Marco Perotti al torneo Guerin Sportivo di Vitorchiano (Viterbo)

Subbuteo Nazionale: il ternano Marco Perotti al torneo Guerin Sportivo di Vitorchiano (Viterbo)

Marzo 9, 2026
scritto daRedazione

Perotti tesserato FISCT con il club pugliese del Taranto si è confermato al primo posto nel Ranking dei giocatori da fuori Regione.

Dopo la buona prestazione nel torneo di subbuteo classico Fisct Lazio a Roma Fontenuova di domenica 8 Marzo 2026.

Perotti parteciperà sabato 28 Marzo 2026 al Guerin Sportivo di Subbuteo Tradizionale a Vitorchiano (Viterbo.)

La competizione agonistica Sportiva e’ organizzata dall’ Asd Viterbese Subbuteo , dalla Federazione italiana Sportiva calcio Tavolo e dal Settore Nazionale Subbuteo Opes Italia ente di promozione Sportiva riconosciuta dal Coni e con il Patrocinio del Comune di Vitorchiano .

Si tratta della Terza tappa , l’ evento Sportivo si svolgerà presso la Palestra Fratelli Chiaroni Piazza San Pietro N5 a Vitorchiano.

Note sul Torneo

Il Guerin Subbuteo nato alla fine degli anni 70 dalla collaborazione tra il  noto magazine Guerin Sportivo e l’ importatore Parodi , e’ stato il torneo italiano di Subbuteo più prestigioso.

Simbolo dell’ epoca d’ oro anni 70-80 , era il sogno dei subbuteisti italiani , suddiviso in categorie juniores e Seniores con finali nazionali che eleggevano i campioni .La

Situazione Corrente , nella stagione agonistica Sportiva 2025 /2026 Fisct :

Attualmente nella   stagione agonistica Sportiva 2025 /2026 Fisct  è nel pieno della sua attività con diverse tappe nazionali programmate.

 La seconda tappa del circuito 2026 si è conclusa in Pglia e precisdamente nella città di  Bari (l 28 febbraio – il 1° marzo 2026, coinvolgendo sia tornei individuali che a squadre nelle categorie “Open” e “Cadetti”, mentre la Cerimonia inaugurale si è  tenuta  a Modugno  (Puglia) all’inizio di febbraio per la disciplina Sportiva del calcio tavolo .

Per queste manifestazioni  il Guerin Sportivo fornisce la copertura mediatica, mentre la FISCT gestisce l’organizzazione tecnica e l’inserimento dei risultati nel ranking nazionale.

 Il circuito comprende sia il Calcio da Tavolo (evoluzione agonistica moderna) che il Subbuteo Tradizionale (che utilizza materiali simili a quelli storici degli anni ’70).

 I Premi

Il Guerin Subbuteo d’Oro assegna ai vincitori delle tappe e delle classifiche finali,  la pubblicazione di interviste e pubblicate  sul sito e sulla rivista. Del giornale.

I Vincitori dell’ ambito trofeo italiano  vengono premiati  con cerimonie presso la sede del Corriere dello Sport a Roma .

Grazie alla  FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo) per l’impegno profuso  ha riportato in grande evidenza   il marchio e il torneo, sin dal 2021 ad oggi  e dopo 5 Anni anni  di :edizioni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, con l’avvio del ciclo 2026).

Sebbene il torneo originale fosse un pilastro negli anni ’70 e ’80, l’attuale format, spesso disputato a Subbuteoland (Reggio Emilia), ha ridato vigore alla competizione .

A Vitorchiano sono previsti numerosi giocatori da tutta Italia e club , sia per il torneo individuale del 28 Marzo  2026, e sia per quello a squadre di domenica 29 Marzo 2026.

Perotti cercherà di raggiungere una buona posizione per poter prendere nuovi punti per il ranking Italia Fisct .

Marzo 9, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A : Lazio - Sassuolo , e probabili formazioni

Marzo 9, 2026

Recommended for You

Indian Wells : Cobolli si arrende a Tiafoe

Indian Wells 2026: Sinner batte Shapovalov in un match spettacolare

Tennis Indian Wells : Sabalenka agli ottavi senza problemi

Indian Wells :Djokovic rimonta Majchrzak a Indian Wells: vittoria in tre set

Indian Wells: Acaraz batte Dimitrov in due set

Tennis: Darderi si ferma all’esordio a Indian Wells: Hijikata vince in rimonta tra polemiche