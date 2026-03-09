Subbuteo Nazionale: il ternano Marco Perotti al torneo Guerin Sportivo di Vitorchiano (Viterbo)

Perotti tesserato FISCT con il club pugliese del Taranto si è confermato al primo posto nel Ranking dei giocatori da fuori Regione.

Dopo la buona prestazione nel torneo di subbuteo classico Fisct Lazio a Roma Fontenuova di domenica 8 Marzo 2026.

Perotti parteciperà sabato 28 Marzo 2026 al Guerin Sportivo di Subbuteo Tradizionale a Vitorchiano (Viterbo.)

La competizione agonistica Sportiva e’ organizzata dall’ Asd Viterbese Subbuteo , dalla Federazione italiana Sportiva calcio Tavolo e dal Settore Nazionale Subbuteo Opes Italia ente di promozione Sportiva riconosciuta dal Coni e con il Patrocinio del Comune di Vitorchiano .

Si tratta della Terza tappa , l’ evento Sportivo si svolgerà presso la Palestra Fratelli Chiaroni Piazza San Pietro N5 a Vitorchiano.

Note sul Torneo

Il Guerin Subbuteo nato alla fine degli anni 70 dalla collaborazione tra il noto magazine Guerin Sportivo e l’ importatore Parodi , e’ stato il torneo italiano di Subbuteo più prestigioso.

Simbolo dell’ epoca d’ oro anni 70-80 , era il sogno dei subbuteisti italiani , suddiviso in categorie juniores e Seniores con finali nazionali che eleggevano i campioni .La

Situazione Corrente , nella stagione agonistica Sportiva 2025 /2026 Fisct :

Attualmente nella stagione agonistica Sportiva 2025 /2026 Fisct è nel pieno della sua attività con diverse tappe nazionali programmate.

La seconda tappa del circuito 2026 si è conclusa in Pglia e precisdamente nella città di Bari (l 28 febbraio – il 1° marzo 2026, coinvolgendo sia tornei individuali che a squadre nelle categorie “Open” e “Cadetti”, mentre la Cerimonia inaugurale si è tenuta a Modugno (Puglia) all’inizio di febbraio per la disciplina Sportiva del calcio tavolo .

Per queste manifestazioni il Guerin Sportivo fornisce la copertura mediatica, mentre la FISCT gestisce l’organizzazione tecnica e l’inserimento dei risultati nel ranking nazionale.

Il circuito comprende sia il Calcio da Tavolo (evoluzione agonistica moderna) che il Subbuteo Tradizionale (che utilizza materiali simili a quelli storici degli anni ’70).

I Premi

Il Guerin Subbuteo d’Oro assegna ai vincitori delle tappe e delle classifiche finali, la pubblicazione di interviste e pubblicate sul sito e sulla rivista. Del giornale.

I Vincitori dell’ ambito trofeo italiano vengono premiati con cerimonie presso la sede del Corriere dello Sport a Roma .

Grazie alla FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo) per l’impegno profuso ha riportato in grande evidenza il marchio e il torneo, sin dal 2021 ad oggi e dopo 5 Anni anni di :edizioni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, con l’avvio del ciclo 2026).

Sebbene il torneo originale fosse un pilastro negli anni ’70 e ’80, l’attuale format, spesso disputato a Subbuteoland (Reggio Emilia), ha ridato vigore alla competizione .

A Vitorchiano sono previsti numerosi giocatori da tutta Italia e club , sia per il torneo individuale del 28 Marzo 2026, e sia per quello a squadre di domenica 29 Marzo 2026.

Perotti cercherà di raggiungere una buona posizione per poter prendere nuovi punti per il ranking Italia Fisct .