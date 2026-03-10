Serie A: Lazio batte Sassuolo 2-1 nel recupero, decide Marušić

Allo Stadio Olimpico nel posticipo 28a giornata Serie A a Lazio conquista una vittoria sofferta ma preziosa contro il Sassuolo, imponendosi per 2-1 in una partita ricca di emozioni fino agli ultimi secondi.

La gara si sblocca subito: al 2° minuto i biancocelesti passano in vantaggio grazie a Daniel Maldini, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa neroverde su bella iniziativa di Isakssen e a battere a porta vuota Muric . Lazio prova a gestire il possesso e continua a spingere, ma il Sassuolo cresce con il passare dei minuti e con Nzola impegna il giovane portire biancocelste Motta in una una difficile deviazione in angolo. Motta nulla può fare al 35′

Gli ospiti trovano il pareggio al 35° minuto con Armand Laurienté, che conclude con freddezza all’incrocio dei pali un’azione veloce sulla fascia, riportando il risultato in equilibrio prima dell’intervallo, Sarri è costretto a sostituire Cataldi , entra Patric.

Nella ripresa la partita resta aperta e combattuta. Entrambe le squadre creano occasion; al 79′ Isakssen si divora il vantaggio , i danese non inquadra la porta. All’83’ è Muric a negare il gol a Cancellieri , mentre Provstgaard spreca un’ottima occasione. Quando il match sembra destinato al pareggio, arriva l’episodio decisivo: al 92° minuto Adam Marušić trova il gol della vittoria con un colpo di testa sugli sviluppi di un cross di Cancellieri

Con questo successo la Lazio ottiene tre punti importanti , mentre il Sassuolo esce sconfitto dopo una prestazione comunque combattiva.

La Lazio sale così a 37 punti e si porta a -1 in classifica proprio dal Sassuolo, fermo a 38 punti.

IL TABELLINO

LAZIO-SASSUOLO 2-1



Lazio (4-3-3): Motta 6; Marusic 7, Gila 6, Romagnoli 6 (1’ st Provstgaard 5,5), Nuno Tavares 6; Dele-Bashiru 6, Cataldi 6 (38’ Patric 5), Taylor 6; Isaksen 6 (34’ st Cancellieri 7), Maldini 6,5 (20’ st Dia 6), Zaccagni 5 (34’ st Pedro sv). A disp.: Furlanetto, Giacomo, Pellegrini, Pedro, Noslin, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Lazzari. All.: Sarri



Sassuolo (4-3-3): Muric 5,5; Coulibaly 6 (24’ st Walukiewicz 5,5), Idzes 6, Muharemovic 6, Garcia 5,5 (24’ st Doig 6); Thorstvedt 6,5, Lipani 5,5 (1’ st Matic 6), Koné 6 (39’ st Bakola sv); Berardi 5,5, Nzola 6,5 (24’ st Moro 5,5), Laurienté 7. A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Romagna, Vranckx, Iannoni, Pedro Felipe. All.: Grosso



Arbitro: Arena

Marcatori: 2’ Maldini (L), 35’ Laurienté (S), 45’+2’ Marusic (L)

Ammoniti: Lipani (S), Garcia (S), Laurienté (S), Walukiewicz (S)