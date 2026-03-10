Srie A – Lazio-Sassuolo 2-1, Sarri: “Vittoria meritata, i ragazzi hanno dato tutto”

La Lazio ritrova il sorriso allo stadio Olimpico battendo il Sassuolo per 2-1 al termine di una gara combattuta, decisa nei minuti finali dal gol di Adam Marusic. Nel post partita l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando il valore del successo e lo spirito mostrato dai suoi giocatori.

Il tecnico toscano ha evidenziato come la vittoria fosse fortemente cercata dopo un periodo complicato:

«Ci sembrava un’ingiustizia finire la partita sull’1-1. La squadra ha fatto qualcosa in più rispetto agli avversari e alla fine penso che il successo sia meritato». Sarri ha poi elogiato l’impegno dei suoi calciatori, capaci di reagire nonostante alcune difficoltà nel corso della gara:

«C’erano assenze pesanti e nel primo tempo abbiamo perso anche Cataldi e Romagnoli. Nonostante questo i ragazzi hanno messo anima e cuore e meritano i complimenti». Il tecnico biancoceleste ha sottolineato anche l’importanza dei tre punti per il morale della squadra, arrivati dopo settimane non semplici in campionato. La Lazio cercava infatti una vittoria per rilanciarsi in classifica e dare continuità alle proprie prestazioni. Un altro tema toccato da Sarri riguarda il clima dello stadio Olimpico, apparso ancora una volta vuoto:

«Giocare così non è bello, è triste e deprimente. Speriamo che la situazione possa cambiare presto». Grazie a questo successo, la Lazio sale a quota 37 punti e prova a rilanciarsi nella corsa alle posizioni europee. Per Sarri e i suoi uomini ora l’obiettivo sarà dare continuità ai risultati e trasformare questa vittoria in un punto di ripartenza per il finale di stagione.