Champions League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale

Match andtaa ottavi di finale Champions League il Galatasaray ha superato il Liverpool 1-0, goleada dell’Atletico Madrid contro il Totteham. 6-1 Bayern contro l’Atalanta. Pari tra Newcastle e Barcellona.
- GALATASARAY-LIVERPOOL 1-0
- 7′ Lemina
- ATALANTA-BAYERN MONACO 1-6
- Marcatori: 12′ Stanisic (B), 22′ Olise (B), 25′ Gnabry (B), 52′ Jackson (B), 64′ Olise (B), 67′ Musiala (B), 93′ Pasalic (A)
- ATLETICO MADRID-TOTTENHAM 5-2
- Marcatori: 6′ Llorente (A), 14′ Griezmann (A), 15′ Alvarez (A), 26′ Porro (T), 55′ Alvarez (A), 76′ Solanke (T)
- NEWCASTLE-BARCELLONA 1-1
- Marcatori: 86′ Barnes (N); 96′ rig. Yamal (B)