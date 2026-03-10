Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League: Atalanta-Bayern Monaco 1-6 Leggi ora
Champions League : Atalanta travolta dal Bayern 6-1
Champions League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale
Marzo 10, 2026
scritto daRedazione

Match andtaa ottavi di finale Champions League il Galatasaray ha superato il Liverpool 1-0, goleada dell’Atletico Madrid contro il Totteham. 6-1 Bayern contro l’Atalanta. Pari tra Newcastle e Barcellona.

  • GALATASARAY-LIVERPOOL 1-0
    • 7′ Lemina
  • ATALANTA-BAYERN MONACO 1-6
    • Marcatori: 12′ Stanisic (B), 22′ Olise (B), 25′ Gnabry (B), 52′ Jackson (B), 64′ Olise (B), 67′ Musiala (B), 93′ Pasalic (A)
  • ATLETICO MADRID-TOTTENHAM 5-2
    • Marcatori: 6′ Llorente (A), 14′ Griezmann (A), 15′ Alvarez (A), 26′ Porro (T), 55′ Alvarez (A), 76′ Solanke (T)
  • NEWCASTLE-BARCELLONA 1-1
    • Marcatori: 86′ Barnes (N); 96′ rig. Yamal (B)
