Champions League: ottavi di finale. Le partite e dove vederle in Tv

Serie A, finale: Lazio-.Sassuolo 2-1 Leggi ora
Serie A, finale: Lazio-.Sassuolo 2-1
Palladino: “a ffrontiamo una grande squadra, Ma Siamo Pronti”

Marzo 10, 2026
scritto daRedazione

Martedì 10 e mercoledì 11 marzo l’andata degli ottavi di finale Martedì 10  si parte alle ore 18,45 con Gaatasaray – –Liverpool . Alle 21,00   Atalanta –Bayern Monaco Ecco tutte le partite   e dove vederle in Tv.

Martedì 10 marzo

    alle 18.45: GALATASARAY-LIVERPOOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

    alle 21.00: ATALANTA-BAYERN MONACO su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

    alle 21.00: NEWCASTLE-BARCELLONA su Sky Sport 253.

    alle 21.00: ATLETICO MADRID-TOTTENHAM su Sky Sport 254.

Mercoledì 11 marzo

    alle 18.45: BAYER LEVERKUSEN-ARSENAL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

    alle 21.00: PSG-CHELSEA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.

    alle 21.00: BODOE GLIMT-SPORTING LISBONA su Sky Sport 253.

