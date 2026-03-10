Champions League: ottavi di finale. Le partite e dove vederle in Tv

Martedì 10 e mercoledì 11 marzo l’andata degli ottavi di finale Martedì 10 si parte alle ore 18,45 con Gaatasaray – –Liverpool . Alle 21,00 Atalanta –Bayern Monaco Ecco tutte le partite e dove vederle in Tv.
Martedì 10 marzo
alle 18.45: GALATASARAY-LIVERPOOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.
alle 21.00: ATALANTA-BAYERN MONACO su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.
alle 21.00: NEWCASTLE-BARCELLONA su Sky Sport 253.
alle 21.00: ATLETICO MADRID-TOTTENHAM su Sky Sport 254.
Mercoledì 11 marzo
alle 18.45: BAYER LEVERKUSEN-ARSENAL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.
alle 21.00: PSG-CHELSEA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.
alle 21.00: BODOE GLIMT-SPORTING LISBONA su Sky Sport 253.