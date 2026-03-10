Serie A, finale: Lazio-.Sassuolo 2-1

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Sassuolo, Fabio Grosso: "Dobbiamo essere più concreti"
Champions League: ottavi di finale. Le partite e dove vederle in Tv

Marzo 10, 2026
Serie A: Lazio batte Sassuolo 2-1 nel recupero, decide Marušić
Marzo 10, 2026
Inndian Wells: Jasmine Paolini batte la Tomljanovic, e vola agli ottavi

Serie A finale : Genboa- Roma 2-1. Messiasi (rig), Ndicka, Vitinha

Formula Uno GP Australia: doppietta Mercedes Russel-Antonelli , terzo Leclerc , quarto Hamilton

Serie A Finale : Atalanta-Udinese 2-2 , Kristensen, Davis doppietta Scamacca

Serie A , risultato finale :Cagliari – Como 1-2 , 15′ Baturina 56′ Esposito, 73′ Dachuna