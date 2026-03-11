Champions League, Atalanta travolta dal Bayern: De Roon amaro dopo il 6-1

Serata da dimenticare per l’Atalanta travolta 6-1 in casa dal Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Al termine della gara, il capitano nerazzurro Marten de Roon ha commentato con grande amarezza la pesante sconfitta maturata alla Nrw Balance Arena, Gewiss Stadium.

Il centrocampista olandese non ha nascosto la delusione per una partita che ha visto i tedeschi dominare dall’inizio alla fine. “Una serata del genere non si spiega. È difficile trovare le parole giuste”, ha dichiarato De Roon subito dopo il match.

Il Bayern ha indirizzato la gara già nel primo tempo, chiuso sul 3-0 grazie alle reti di Stanisic, Olise e Gnabry. Nella ripresa sono arrivati altri tre gol con Jackson, ancora Olise e Musiala, prima della rete della bandiera firmata da Pašalić nel recupero. Secondo De Roon, l’Atalanta non ha smesso di lottare, ma ha pagato caro gli spazi concessi agli avversari: “Noi non abbiamo mollato fino all’ultimo, ma loro sono stati fortissimi. Non ci siamo sciolti dopo il primo gol, piuttosto ci siamo aperti troppo in mezzo al campo. Negli spazi loro riescono a fare la differenza”. Il capitano nerazzurro ha difeso anche l’atteggiamento offensivo della squadra: “Era giusto provarci in casa nostra”, ha spiegato, sottolineando come l’Atalanta abbia cercato di giocarsela senza rinunciare al proprio stile. Il risultato lascia ora la formazione bergamasca con una missione quasi impossibile in vista della gara di ritorno in Germania, dove servirà un’impresa per ribaltare un passivo così pesante.