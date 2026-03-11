Indian Wells, Sinner resiste a Fonseca: battaglia di nervi e quarti conquistati

A BNP Paribas Open va in scena uno dei match più attesi del torneo. Jannik Sinner supera il giovane talento brasiliano João Fonseca con il punteggio di 7-6(6), 7-6(4) dopo oltre due ore di gioco e conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 californiano.

Un match equilibrato e spettacolare

La sfida tra il numero 2 del mondo e il diciannovenne brasiliano, considerato una delle grandi promesse del tennis mondiale, non ha deluso le aspettative. Fin dalle prime battute l’incontro si è rivelato estremamente equilibrato, con entrambi i giocatori solidi al servizio e pochissime occasioni di break.

Il primo set si decide al tie-break, dove Fonseca arriva addirittura sul 6-3, con tre set point a disposizione. Ma Sinner dimostra ancora una volta la sua freddezza nei momenti decisivi: cinque punti consecutivi ribaltano la situazione e consegnano il parziale all’azzurro.

Il ritorno di Fonseca

Nel secondo set Sinner sembra prendere il controllo della partita grazie al break che lo porta avanti 4-2. Tuttavia Fonseca non si arrende: con un game aggressivo strappa il servizio all’italiano quando Sinner serve per il match, riportando la sfida in equilibrio e trascinandola ancora una volta al tie-break.

Qui emerge l’esperienza del campione altoatesino. Sul 4-4 Sinner alza il livello con due punti di grande qualità e chiude la partita con una risposta vincente, conquistando i quarti di finale per la terza volta in carriera nel torneo californiano.

Esperienza contro talento

Il match ha mostrato chiaramente il contrasto tra l’esperienza di Sinner e il talento esplosivo di Fonseca. Il brasiliano ha impressionato per potenza e personalità, ma nei momenti chiave l’italiano ha fatto valere la maggiore solidità e abitudine ai grandi palcoscenici.

Per Sinner si tratta di un successo importante anche dal punto di vista mentale: vincere due tie-break contro un avversario così aggressivo conferma la sua capacità di gestire la pressione nei momenti decisivi.

Prossimo ostacolo

Grazie a questa vittoria Sinner vola ai quarti di finale, dove affronterà l’americano Learner Tien con l’obiettivo di continuare la corsa verso quello che sarebbe il suo primo titolo a Indian Wells.

Se il presente è ancora nelle mani di Sinner, il match ha però confermato anche un’altra certezza: il futuro del tennis potrebbe passare proprio dalla rivalità con Fonseca.