Coppa d’Africa shock: Senegal ko a tavolino, il Marocco è campione

Clamoroso in Africa. La Coppa d’Africa cambia padrone a distanza di due mesi: il Senegal perde a tavolino, il Marocco festeggia il titolo.
Una decisione che riscrive la storia. E che fa discutere.
Tutto ribaltato
Il 18 gennaio il Senegal aveva vinto la finale 1-0 ai supplementari, grazie al gol decisivo di Pape Gueye. Festa, coppa alzata, trionfo.
Poi il colpo di scena.
La CAF ha accolto il ricorso marocchino: decisivo l’episodio del finale dei tempi regolamentari, quando i senegalesi hanno lasciato il campo per protesta dopo un rigore assegnato al Marocco.
La regola che cambia tutto
Per il regolamento, abbandonare il terreno di gioco senza autorizzazione è infrazione grave.
Risultato:
- 3-0 a tavolino
- titolo revocato al Senegal
- coppa assegnata al Marocco
Rabbia Senegal
Durissima la reazione del Senegal, pronto a ricorrere al TAS.
Per i Leoni della Teranga è una beffa storica: dalla gioia del trionfo alla perdita del titolo.
Marocco campione (tra le polemiche)
Il Marocco incassa e festeggia. Ma la vittoria resta accompagnata da polemiche e tensioni.
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