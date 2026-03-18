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Coppa d’Africa shock: Senegal ko a tavolino, il Marocco è campione
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Coppa d’Africa shock: Senegal ko a tavolino, il Marocco è campione

Marzo 18, 2026
scritto daRedazione

Clamoroso in Africa. La Coppa d’Africa cambia padrone a distanza di due mesi: il Senegal perde a tavolino, il Marocco festeggia il titolo.

Una decisione che riscrive la storia. E che fa discutere.

Tutto ribaltato

Il 18 gennaio il Senegal aveva vinto la finale 1-0 ai supplementari, grazie al gol decisivo di Pape Gueye. Festa, coppa alzata, trionfo.

Poi il colpo di scena.

La CAF ha accolto il ricorso marocchino: decisivo l’episodio del finale dei tempi regolamentari, quando i senegalesi hanno lasciato il campo per protesta dopo un rigore assegnato al Marocco.

La regola che cambia tutto

Per il regolamento, abbandonare il terreno di gioco senza autorizzazione è infrazione grave.

Risultato:

  • 3-0 a tavolino
  • titolo revocato al Senegal
  • coppa assegnata al Marocco

Rabbia Senegal

Durissima la reazione del Senegal, pronto a ricorrere al TAS.

Per i Leoni della Teranga è una beffa storica: dalla gioia del trionfo alla perdita del titolo.

Marocco campione (tra le polemiche)

Il Marocco incassa e festeggia. Ma la vittoria resta accompagnata da polemiche e tensioni.

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