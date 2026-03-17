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Champions League , finale primo tempo: Sportimg Lisbona - Bodo Glimt 1-0 (andata 3-0)
Iran, è caos Mondiali: si chiede il Messico, la FIFA dice no
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Iran, è caos Mondiali: si chiede il Messico, la FIFA dice no

Marzo 17, 2026
scritto daRedazione

Il caso Iran agita già i Mondiali 2026, ancora lontani ma già al centro di tensioni internazionali. La nazionale asiatica, qualificata sul campo senza problemi, rischia ora di diventare protagonista fuori dal terreno di gioco.

Il nodo è tutto politico. Alcune partite del girone sono infatti previste negli Stati Uniti, ma i rapporti tra Teheran e Washington restano estremamente delicati. Da qui la richiesta ufficiale della federazione iraniana: spostare le gare in Messico, considerato un contesto più sicuro.

Il Messico ha aperto all’ipotesi, mostrando disponibilità ad accogliere le partite. Ma la risposta della FIFA è stata fredda: il calendario non si tocca. Troppi gli interessi in gioco, dalla logistica agli accordi commerciali.

La tensione resta alta. Dall’Iran filtra anche una posizione dura: senza garanzie, non è escluso un clamoroso ritiro dal torneo. Uno scenario limite che costringerebbe la FIFA a trovare una sostituta.

Il Mondiale 2026 non è ancora iniziato, ma il primo vero scontro è già in corso. E non si gioca in campo.

Marzo 17, 2026
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