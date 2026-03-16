Napoli in corsa verso la Champions League: parola d’ordine continuità

La stagione 2025–26 di Serie A è entrata ormai nella fase decisiva, e per il Napoli la lotta per un posto nella prossima UEFA Champions League è uno degli obiettivi principali della stagione. I campani, campioni in carica dopo il titolo conquistato nella stagione 2024–25, si trovano attualmente tra le prime posizioni della classifica e puntano a confermarsi tra le grandi del campionato italiano.

Dove sta la squadra in classifica

Secondo gli ultimi dati ufficiali, il Napoli occupa la terza posizione in Serie A, a-1 dal Milan confermandosi come una delle principali contendenti per un posto tra le prime quattro che garantiscono l’accesso alla Champions League. La squadra allenata da Antonio Conte lotta fianco a fianco con rivali storiche come Inter, Milan, Juventus e Roma e cona la sopresa Comoin una corsa molto serrata per i piani alti della classifica.

Il cammino degli azzurri nella stagione

Il Napoli ha vissuto una stagione con alti e bassi: dopo il trionfo nello scorso campionato, la squadra ha vissuto un percorso solido in Serie A, pur con qualche inciampo. Gli azzurri hanno già avuto l’opportunità di sollevare un trofeo in questa annata, vincendo la Supercoppa Italiana prima dell’inizio del campionato grazie al successo contro il Bologna. Impegnato anche in Coppa Italia e nella fase a gironi della Champions League, il Napoli è stato eliminato dal torneo europeo nella fase a gironi, concentrando così le proprie energie sul campionato domestico.

Una lotta serrata fino alla fine

La corsa per un posto Champions si conferma estremamente competitiva: analisti e commentatori sottolineano come la squadra debba mantenere continuità di risultati nelle ultime giornate per non farsi scavalcare da avversarie altrettanto motivate. Secondo alcuni osservatori esperti, il Napoli ha la qualità e la solidità per centrare l’obiettivo, ma nulla è ancora deciso e ogni partita sarà fondamentale per definire gli equilibri finali della classifica.e non mancgeranno gli apporti dei pezzi da ’90’ rientrati in squadra , quali Anguissa, De Bruney e prossimamente anche quello di Lobotka.

Il prossimo cammino del Napoli

30 20/03/2026 – Ore 18:30 Cagliari-Napoli 31 06/04/2026 – Ore 20:45 Napoli-Milan 32 12/04/2026 Parma-Napoli 33 19/04/2026 Napoli-Lazio 34 26/04/2026 Napoli-Cremonese 35 03/05/2026 Como-Napoli 36 10/05/2026 Napoli-Bologna 37 17/05/2026 Pisa-Napoli 38 24/05/2026 Napoli-Udinese

Fattore campo e pubblico

Un elemento che può rivelarsi decisivo nelle ultime giornate è il sostegno del pubblico del Stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli ha spesso raccolto importanti risultati. Il clima di tifo e partecipazione potrebbe essere un valore aggiunto nel rush finale verso l’obiettivo Champions.