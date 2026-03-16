Napoli pensa al futuro: De Laurentiis vuole blindare Conte

Napoli, 16 marzo 2026 – Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli torna al centro delle discussioni in casa azzurra. L’allenatore salentino, sotto contratto fino al 30 giugno 2027, potrebbe vedere il suo accordo prolungato nei prossimi mesi.

Secondo fonti vicine al club, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato a offrire a Conte un rinnovo fino al 2029, con l’obiettivo di consolidare un ciclo vincente e dare continuità al progetto tecnico. La società partenopea punta a garantire stabilità e risultati, dopo una stagione di successi, inclusa la recente conquista della Supercoppa Italiana.

Da parte sua, Conte ha ribadito la volontà di rispettare il contratto in essere, senza confermare al momento un accordo anticipato per il prolungamento. Le trattative potrebbero concentrarsi al termine della stagione, valutando insieme risultati sportivi e prospettive future.

Il tecnico, tra i più pagati della Serie A, non ha clausole rescissorie che facilitino una separazione unilaterale, elemento che rafforza il legame con il club. Il possibile rinnovo si inserisce in un progetto più ampio, che vede il Napoli pronto a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa nelle prossime stagioni.

L’attenzione dei tifosi resta alta: il futuro di Conte rappresenta infatti la chiave per un ciclo ambizioso, e De Laurentiis sembra deciso a blindare il tecnico per confermare Napoli come protagonista della Serie A e della Champions League.