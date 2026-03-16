Lazio batte Milan 1‑0: Pavlović analizza la sconfitta

Roma – Un pomeriggio amaro all’Olimpico per il Milan, sconfitto 1‑0 dalla S.S. Lazio nell’anticipo della 29ª giornata di Serie A. A decidere il match è stato un gol di Gustav Isaksen nella prima frazione, che ha piegato la resistenza dei rossoneri, incapaci di reagire con continuità.
Nel post‑partita, il difensore serbo Strahinja Pavlović non ha nascosto il rammarico per il rendimento della squadra:
“Abbiamo commesso troppi errori banali. Passaggi sbagliati, scelte affrettate e poca lucidità ci hanno impedito di prendere in mano la partita. Dobbiamo lavorare sulla gestione del pallone e sulla calma nei momenti decisivi.”