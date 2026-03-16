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Serie A LBA – 22a Giornata:big‑match: Virtus Olidata Bologna 104 – EA7 Emporio Armani Milano 94
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Serie A LBA – 22a Giornata:big‑match: Virtus Olidata Bologna 104 – EA7 Emporio Armani Milano 94

Marzo 16, 2026
scritto daRedazione

Spettacolo, colpi di scena e conferme di valore nella 22ª giornata del massimo campionato di pallacanestro italiano (Legabasket Serie A). Le gare del weekend hanno offerto un mix di conferme e risultati combattuti, con la capolista che ha centrato un importante successo nel big‑match serale.

Al centro della 22ª giornata c’era il classico derby d’Italia tra Virtus Olidata Bologna e EA7 Emporio Armani Milano, una sfida ricca di storia e significato in chiave classifica e playoff.

In una partita ad alta intensità davanti a un pubblico entusiasta, la Virtus Bologna ha dominato 104‑94, grazie a una prestazione offensiva di alto livello e a scelte tattiche efficaci di coach Ivanovic.

I protagonisti offensivi dei padroni di casa sono stati Carsen Edwards (28 punti) e Derrick Alston Jr. (27 punti), che hanno imposto ritmo e aggressività in attacco.

Per Milano, pur con una prestazione di carattere, non è bastata la prova da 21 punti di Armoni Brooks e i 19 di Pippo Ricci per invertire l’inerzia del match.

La Virtus ha preso il controllo già nel primo quarto e, dopo aver fronteggiato un tentativo di rimonta avversaria nel terzo periodo, ha chiuso la partita con un parziale decisivo nell’ultimo quarto. 👉 Con questo successo Bologna difende saldamente il primo posto in classifica (18 vittorie, 3 sconfitte), mentre Milano resta tra le prime posizioni ma paga ancora qualche difficoltà difensiva.

Risultati degli altri incontri della giornata

La 22ª giornata ha offerto anche altri confronti combattuti durante il pomeriggio:

Umana Reyer Venezia 101 – APU Old Wild West Udine 94 – Grande prova offensiva per Venezia, che si impone nel lunch match.

Pallacanestro Trieste 84 – Dolomiti Energia Trentino 78 – Trieste ottiene un successo prezioso in chiave playoff.

Banco di Sardegna Sassari 99 – UNA Hotels Reggio Emilia 102 – Reggio Emilia vince in volata nel primo incontro della giornata.

Openjobmetis Varese 91 – NutriBullet Treviso Basket 86 – Varese trova punti importanti in chiave salvezza.

Acqua S.Bernardo Cantù 91 – Guerri Napoli 77 – Cantù conquista un successo solido davanti al proprio pubblico.

Vanoli Basket Cremona 78 – Germani Brescia 79 – Una gara equilibrata decisa nel finale da Brescia.

Situazione in classifica

Dopo la 22ª giornata, la classifica della Serie A

PosSquadraPuntiRecord (V‑P)
1️⃣Virtus Olidata Bologna3618‑3
2️⃣Germani Brescia3216‑4
3️⃣Umana Reyer Venezia3015‑5
4️⃣EA7 Emporio Armani Milano3015‑6
5️⃣Bertram Derthona Tortona2613‑7
6️⃣Pallacanestro Trieste2211‑9
7️⃣UNA Hotels Reggio Emilia189‑11
8️⃣Dolomiti Energia Trentino189‑12
9️⃣Openjobmetis Varese189‑12
🔟APU Old Wild West Udine168‑13
11Vanoli Basket Cremona168‑13
12Napoli Basketball147‑13
13Banco di Sardegna Sassari147‑14
14Acqua S.Bernardo Cantù126‑15
15NutriBullet Treviso Basket63‑17
Trapani Sharkescluso dal campionato

La capolista si conferma in vetta con un vantaggio significativo, mentre Brescia e Milano lottano per mantenere il passo e affrontare al meglio la fase decisiva della stagione regolare

Marzo 16, 2026
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