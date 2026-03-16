Spettacolo, colpi di scena e conferme di valore nella 22ª giornata del massimo campionato di pallacanestro italiano (Legabasket Serie A). Le gare del weekend hanno offerto un mix di conferme e risultati combattuti, con la capolista che ha centrato un importante successo nel big‑match serale.

Al centro della 22ª giornata c’era il classico derby d’Italia tra Virtus Olidata Bologna e EA7 Emporio Armani Milano, una sfida ricca di storia e significato in chiave classifica e playoff.

In una partita ad alta intensità davanti a un pubblico entusiasta, la Virtus Bologna ha dominato 104‑94, grazie a una prestazione offensiva di alto livello e a scelte tattiche efficaci di coach Ivanovic.

I protagonisti offensivi dei padroni di casa sono stati Carsen Edwards (28 punti) e Derrick Alston Jr. (27 punti), che hanno imposto ritmo e aggressività in attacco.

Per Milano, pur con una prestazione di carattere, non è bastata la prova da 21 punti di Armoni Brooks e i 19 di Pippo Ricci per invertire l’inerzia del match.

La Virtus ha preso il controllo già nel primo quarto e, dopo aver fronteggiato un tentativo di rimonta avversaria nel terzo periodo, ha chiuso la partita con un parziale decisivo nell’ultimo quarto. 👉 Con questo successo Bologna difende saldamente il primo posto in classifica (18 vittorie, 3 sconfitte), mentre Milano resta tra le prime posizioni ma paga ancora qualche difficoltà difensiva.

Risultati degli altri incontri della giornata

La 22ª giornata ha offerto anche altri confronti combattuti durante il pomeriggio:

Umana Reyer Venezia 101 – APU Old Wild West Udine 94 – Grande prova offensiva per Venezia, che si impone nel lunch match.

Pallacanestro Trieste 84 – Dolomiti Energia Trentino 78 – Trieste ottiene un successo prezioso in chiave playoff.

Banco di Sardegna Sassari 99 – UNA Hotels Reggio Emilia 102 – Reggio Emilia vince in volata nel primo incontro della giornata.

Openjobmetis Varese 91 – NutriBullet Treviso Basket 86 – Varese trova punti importanti in chiave salvezza.

Acqua S.Bernardo Cantù 91 – Guerri Napoli 77 – Cantù conquista un successo solido davanti al proprio pubblico.

Vanoli Basket Cremona 78 – Germani Brescia 79 – Una gara equilibrata decisa nel finale da Brescia.

Situazione in classifica

Dopo la 22ª giornata, la classifica della Serie A

Pos Squadra Punti Record (V‑P)

1️⃣ Virtus Olidata Bologna 36 18‑3

2️⃣ Germani Brescia 32 16‑4

3️⃣ Umana Reyer Venezia 30 15‑5

4️⃣ EA7 Emporio Armani Milano 30 15‑6

5️⃣ Bertram Derthona Tortona 26 13‑7

6️⃣ Pallacanestro Trieste 22 11‑9

7️⃣ UNA Hotels Reggio Emilia 18 9‑11

8️⃣ Dolomiti Energia Trentino 18 9‑12

9️⃣ Openjobmetis Varese 18 9‑12

🔟 APU Old Wild West Udine 16 8‑13

11 Vanoli Basket Cremona 16 8‑13

12 Napoli Basketball 14 7‑13

13 Banco di Sardegna Sassari 14 7‑14

14 Acqua S.Bernardo Cantù 12 6‑15

15 NutriBullet Treviso Basket 6 3‑17

— Trapani Shark escluso dal campionato —

La capolista si conferma in vetta con un vantaggio significativo, mentre Brescia e Milano lottano per mantenere il passo e affrontare al meglio la fase decisiva della stagione regolare