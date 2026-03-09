Serie A Basket 2025‑2026 — Risultati dell’ultimo turno 21a Giornata

La 21ª giornata di Serie A di Basket 2025‑26 ha confermato le ambizioni di Virtus Bologna, la solidità di Brescia e Milano, e la crescita di squadre come Sassari e Reggio Emilia. La parte bassa della classifica resta ancora aperta, con diverse squadre pronte a lottare fino all’ultimo per evitare la retrocessione.

RISULTATI VENTUNESIMA GIORNATA

Sabato 7 marzo 2026

Dolomiti Energia Trentino – Banco di Sardegna Sassari 96-99

UNA Hotels Reggio Emilia – Pallacanestro Trieste 97-61

Guerri Napoli – Virtus Olidata Bologna 71-92

Domenica 8 marzo 2026

NutriBullet Treviso Basket – Umana Reyer Venezia 90-91

APU Old Wild West Udine – Openjobmetis Varese 81-92

Bertram Derthona Tortona – Vanoli Basket Cremona 85-78

Lunedì 9 marzo 2026

EA7 Emporio Armani Milano – Acqua S. Bernardo Cantù ore 20.00 LBATV – SKY SPORT BASKET

Riposa: Germani Brescia

CLASSIFICA VENTESIMA GIORNATA

Virtus Olidata Bologna – Punti: 34 – PG: 20 – V: 17 – P: 3

Germani Brescia – Punti: 30 – PG: 19 – V: 15 – P: 4

EA7 Emporio Armani Milano – Punti: 28 – PG: 18 – V: 13 – P: 5

Umana Reyer Venezia – Punti: 28 – PG: 19 – V: 14 – P: 5

Bertram Derthona Tortona – Punti: 26 – PG: 20 – V: 13 – P: 7

Pallacanestro Trieste – Punti: 20 – PG: 19 – V: 10 – P: 9

Dolomiti Energia Trentino – Punti: 18 – PG: 20 – V: 9 – P: 11

APU Old Wild West Udine – Punti: 16 – PG: 20 – V: 8 – P: 12

– playoff –

Vanoli Basket Cremona – Punti: 16 – PG: 19 – V: 8 – P: 11

Openjobmetis Varese – Punti: 16 – PG: 20 – V: 8 – P: 12

UNA Hotels Reggio Emilia – Punti: 16 – PG: 19 – V: 8 – P: 11

Guerri Napoli Basketball – Punti: 14 – PG: 19 – V: 7 – P: 12

Banco di Sardegna Sassari – Punti: 14 – PG: 20 – V: 7 – P: 13

Acqua S.Bernardo Cantù – Punti: 10 – PG: 19 – V: 5 – P: 14

Nutribullet Treviso – Punti: 6 – PG: 19 – V: 3 – P: 16

VENTIDUESIMA GIORNATA

Sabato 14 marzo 2026

Umana Reyer Venezia – APU Old Wild West Udine ore 20.00 SPORT BASKET

Pallacanestro Trieste – Dolomiti Energia Trentino ore 20.30

Domenica 15 marzo 2026

Banco di Sardegna Sassari – UNA Hotels Reggio Emilia ore 12.00

Openjobmetis Varese – NutriBullet Treviso Basket ore 17.00

Acqua S.Bernardo Cantù – Guerri Napoli ore 17.30

Vanoli Basket Cremona – Germani Brescia ore 18.00

Virtus Olidata Bologna – EA7 Emporio Armani Milano ore 20.00

Riposa: Bertram Derthona Tortona