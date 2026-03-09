Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie C , 12a Giornata di ritorno. Risultati
Serie A Basket 2025‑2026 — Risultati dell’ultimo turno 21a Giornata
Derby di Milano amaro per l’Inter: Chivu ammette gli errori dopo l’1-0 del Milan

Serie A Basket 2025‑2026 — Risultati dell’ultimo turno 21a Giornata

Marzo 9, 2026
scritto daRedazione

La 21ª giornata di Serie A di Basket 2025‑26 ha confermato le ambizioni di Virtus Bologna, la solidità di Brescia e Milano, e la crescita di squadre come Sassari e Reggio Emilia. La parte bassa della classifica resta ancora aperta, con diverse squadre pronte a lottare fino all’ultimo per evitare la retrocessione.

RISULTATI VENTUNESIMA GIORNATA
Sabato 7 marzo 2026
Dolomiti Energia Trentino – Banco di Sardegna Sassari 96-99
UNA Hotels Reggio Emilia – Pallacanestro Trieste 97-61
Guerri Napoli – Virtus Olidata Bologna 71-92
Domenica 8 marzo 2026
NutriBullet Treviso Basket – Umana Reyer Venezia 90-91
APU Old Wild West Udine – Openjobmetis Varese 81-92
Bertram Derthona Tortona – Vanoli Basket Cremona 85-78
Lunedì 9 marzo 2026
EA7 Emporio Armani Milano – Acqua S. Bernardo Cantù ore 20.00 LBATV – SKY SPORT BASKET
Riposa: Germani Brescia

CLASSIFICA VENTESIMA GIORNATA 
Virtus Olidata Bologna – Punti: 34 – PG: 20 – V: 17 – P: 3
Germani Brescia – Punti: 30 – PG: 19 – V: 15 – P: 4
EA7 Emporio Armani Milano – Punti: 28 – PG: 18 – V: 13 – P: 5
Umana Reyer Venezia – Punti: 28 – PG: 19 – V: 14 – P: 5
Bertram Derthona Tortona – Punti: 26 – PG: 20 – V: 13 – P: 7
Pallacanestro Trieste – Punti: 20 – PG: 19 – V: 10 – P: 9
Dolomiti Energia Trentino – Punti: 18 – PG: 20 – V: 9 – P: 11
APU Old Wild West Udine – Punti: 16 – PG: 20 – V: 8 – P: 12
– playoff –
Vanoli Basket Cremona – Punti: 16 – PG: 19 – V: 8 – P: 11
Openjobmetis Varese – Punti: 16 – PG: 20 – V: 8 – P: 12
UNA Hotels Reggio Emilia – Punti: 16 – PG: 19 – V: 8 – P: 11
Guerri Napoli Basketball – Punti: 14 – PG: 19 – V: 7 – P: 12
Banco di Sardegna Sassari – Punti: 14 – PG: 20 – V: 7 – P: 13
Acqua S.Bernardo Cantù – Punti: 10 – PG: 19 – V: 5 – P: 14
Nutribullet Treviso – Punti: 6 – PG: 19 – V: 3 – P: 16

VENTIDUESIMA GIORNATA
Sabato 14 marzo 2026
Umana Reyer Venezia – APU Old Wild West Udine ore 20.00 SPORT BASKET
Pallacanestro Trieste – Dolomiti Energia Trentino ore 20.30
Domenica 15 marzo 2026
Banco di Sardegna Sassari – UNA Hotels Reggio Emilia ore 12.00
Openjobmetis Varese – NutriBullet Treviso Basket ore 17.00
Acqua S.Bernardo Cantù – Guerri Napoli ore 17.30
Vanoli Basket Cremona – Germani Brescia ore 18.00
Virtus Olidata Bologna – EA7 Emporio Armani Milano ore 20.00
Riposa: Bertram Derthona Tortona

