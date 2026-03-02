Italbasket, bis contro l’Inghilterra (8475)

Gli Azzurri del Basket , dopo la vittoria straripante di Newcastle, fcentrano il bis da Livorno e battono ancora l’Inghilterra (84-75), davanti a un pubblico delle grandi occasioni al Modigliani Forum davanti agli oltre 8mila di un Modigliani Forum sold.out. , nella quarta giornata di qualificazione al Mondiale 2027.
