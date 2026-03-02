Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: lampo di Odgaard al 90° Pisa-Bologna 0-1
Italbasket, bis contro l’Inghilterra (8475)
Serie A: La Fiorentina affonda al Bluenergy Stadium. Viola sconfitti 3-0 dall'Udinese

Italbasket, bis contro l’Inghilterra (8475)

Marzo 2, 2026
Redazione

Gli Azzurri del Basket , dopo la vittoria straripante di Newcastle, fcentrano il bis da Livorno e battono ancora l’Inghilterra (84-75), davanti a un pubblico delle grandi occasioni al Modigliani Forum davanti agli oltre 8mila di un Modigliani Forum sold.out. , nella quarta giornata di qualificazione al Mondiale 2027.
   

Marzo 2, 2026
Redazione
Articolo precedente

Serie A: lampo di Odgaard al 90° Pisa-Bologna 0-1

Marzo 2, 2026
Articolo successivo

Serie A: La Fiorentina affonda al Bluenergy Stadium. Viola sconfitti 3-0 dall'Udinese

Marzo 3, 2026

