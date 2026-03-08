Serie C , 12a Giornata di ritorno. Risultati

|12° Giornata di ritorno 8 MARZO
|RISULTATI
|CAMPOBASSO
|AREZZO
|LUNEDI ORE 20.30
|TERNANA
|GUBBIO
|0
|1
|FORLI
|LIVORNO
|1
|1
|PIANESE
|PINETO
|1
|0
|PERUGIA
|PONTEDERA
|LUNEDI ORE 20.30
|ASCOLI
|RAVENNA
|LUNEDI ORE 20.30
|0
|0
|BRA
|X
|Riposa;
|GUIDONIA
|SAMBEN.
|52’Eusepi,
|0
|1
|CARPI
|TORRES
|73’Zagnoni,63’Luciani,
|1
|1
|JUVENTUS N.
|V.PESARO
|35’Puczka,6’Pucciarelli,14’Di Paola,80’Paganini
|1
|3
|CLASSIFICA
|AREZZO
|63
|ASCOLI
|59
|RAVENNA
|57
|PIANESE
|43
|TERNANA(-5)
|42
|CAMPOBASSO(-2)
|42
|JUVENTUS
|42
|PINETO
|42
|GUBBIO
|42
|V.PESARO
|39
|LIVORNO
|36
|FORLI
|34
|CARPI
|33
|GUIDONIA
|32
|TORRES
|29
|SAMBENEDETTESE
|28
|PERUGIA
|27
|BRA
|26
|PONTEDERA
|18
|RIMINI ( Esclusa dal campionato)
|0
| PROSSIMO TURNO
13° Giornata di ritorno 15 MARZO –
|GUBBIO
|ASCOLI
|PINETO
|BRA
|SAMBEN.
|CAMPOBASSO
|LIVORNO
|CARPI
|PONTEDERA
|GUIDONIA
|FORLI
|JUVENTUS N.
|AREZZO
|PERUGIA
|X
|PIANESE
|Riposa;
|TORRES
|RAVENNA
|V.PESARO
|TERNANA