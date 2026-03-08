Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie C - Girone A . Risultati 12a Giornata di ritorno
Serie C , 12a Giornata di ritorno. Risultati
Serie A Basket 2025‑2026 — Risultati dell’ultimo turno 21a Giornata

Serie C , 12a Giornata di ritorno. Risultati

Marzo 8, 2026
scritto daRedazione

  12° Giornata di ritorno 8 MARZO
RISULTATI
CAMPOBASSOAREZZOLUNEDI ORE 20.30
TERNANAGUBBIO01
FORLILIVORNO11
PIANESEPINETO10
PERUGIAPONTEDERALUNEDI ORE 20.30
ASCOLIRAVENNALUNEDI ORE 20.3000
BRAXRiposa;
GUIDONIASAMBEN.52’Eusepi,01
CARPITORRES73’Zagnoni,63’Luciani,11
JUVENTUS N.V.PESARO35’Puczka,6’Pucciarelli,14’Di Paola,80’Paganini13
CLASSIFICA
AREZZO63
ASCOLI59
RAVENNA57
PIANESE43
TERNANA(-5)42
CAMPOBASSO(-2)42
JUVENTUS42
PINETO42
GUBBIO42
V.PESARO39
LIVORNO36
FORLI34
CARPI33
GUIDONIA32
TORRES29
SAMBENEDETTESE28
PERUGIA27
BRA26
PONTEDERA18
RIMINI ( Esclusa dal campionato)0
       PROSSIMO TURNO     
       13° Giornata  di ritorno 15 MARZO –
 
GUBBIOASCOLI 
PINETOBRA 
SAMBEN.CAMPOBASSO 
LIVORNOCARPI 
PONTEDERAGUIDONIA 
FORLIJUVENTUS N. 
AREZZOPERUGIA 
XPIANESERiposa;
TORRESRAVENNA 
V.PESAROTERNANA 
