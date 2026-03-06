Serie C – Girone C : risultati 11a Giornata di ritorno

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Marzo 6, 2026
scritto daRedazione
11° Giornata di ritorno  5  MARZO-Giovedi
 RISULTATI
PICERNOATALANTA U2311
BENEVENTOCATANIA21
CROTONECAVESE20
POTENZACOSENZA14
ALTAMURAFOGGIA10
GIUGLIANOMONOPOLI20
CASERTANASALERNITANA10
CASARANOSIRACUSA11
LATINASORRENTO20
CERIGNOLATRAPANI42
CLASSIFICA
BENEVENTO 70
CATANIA60
COSENZA53
SALERNITANA51
CASERTANA49
CROTONE48
CERIGNOLA45
MONOPOLI44
CASARANO40
ALTAMURA40
POTENZA37
ATALANTA35
SORRENTO33
LATINA32
CAVESE31
PICERNO31
TRAPANI(-15)28
GIUGLIANO28
FOGGIA22
SIRACUSA (-6)2
PROSSIMO TURNO     
       12° Giornata di ritorno 8 MARZO
 
ATALANTA U23CERIGNOLA 
CAVESEPICERNO 
SORRENTOBENEVENTO 
MONOPOLICASARANO 
CATANIACASERTAN 
TRAPANICROTONE 
SIRACUSAGIUGLIANO 
SALERNITANALATINA 
FOGGIAPOTENZA 
COSENZAALTAMURA 
Marzo 6, 2026
scritto daRedazione
