Serie C – Girone C : risultati 11a Giornata di ritorno

|11° Giornata di ritorno 5 MARZO-Giovedi
|RISULTATI
|PICERNO
|ATALANTA U23
|1
|1
|BENEVENTO
|CATANIA
|2
|1
|CROTONE
|CAVESE
|2
|0
|POTENZA
|COSENZA
|1
|4
|ALTAMURA
|FOGGIA
|1
|0
|GIUGLIANO
|MONOPOLI
|2
|0
|CASERTANA
|SALERNITANA
|1
|0
|CASARANO
|SIRACUSA
|1
|1
|LATINA
|SORRENTO
|2
|0
|CERIGNOLA
|TRAPANI
|4
|2
|CLASSIFICA
|BENEVENTO
|70
|CATANIA
|60
|COSENZA
|53
|SALERNITANA
|51
|CASERTANA
|49
|CROTONE
|48
|CERIGNOLA
|45
|MONOPOLI
|44
|CASARANO
|40
|ALTAMURA
|40
|POTENZA
|37
|ATALANTA
|35
|SORRENTO
|33
|LATINA
|32
|CAVESE
|31
|PICERNO
|31
|TRAPANI(-15)
|28
|GIUGLIANO
|28
|FOGGIA
|22
|SIRACUSA (-6)
|2
|PROSSIMO TURNO
12° Giornata di ritorno 8 MARZO
|ATALANTA U23
|CERIGNOLA
|CAVESE
|PICERNO
|SORRENTO
|BENEVENTO
|MONOPOLI
|CASARANO
|CATANIA
|CASERTAN
|TRAPANI
|CROTONE
|SIRACUSA
|GIUGLIANO
|SALERNITANA
|LATINA
|FOGGIA
|POTENZA
|COSENZA
|ALTAMURA