Basket femminile, l’Italia sogna i Mondiali: buona la prima nelle qualificazioni

Inizia con una vittoria convincente il cammino della nazionale italiana femminile nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2026. Nel torneo premondiale in corso a San Juan, Porto Rico, le Azzurre hanno esordito con un netto successo contro la squadra di casa, imponendosi con il punteggio di 78-41.

La partita è stata dominata fin dalle prime battute dall’Italia, che ha mostrato solidità difensiva e grande fluidità in attacco. Il divario si è ampliato progressivamente nei quattro quarti, fino al largo margine finale che ha confermato la superiorità della squadra guidata dallo staff tecnico azzurro.

Il torneo di qualificazione riunisce sei squadre: Italia, Stati Uniti, Spagna, Porto Rico, Nuova Zelanda e Senegal. Al termine delle partite, le migliori classificate otterranno il pass per la fase finale della Coppa del Mondo di basket femminile, in programma nel 2026 in Germania. Gli Stati Uniti sono già qualificati di diritto, ma partecipano comunque al torneo.

Per l’Italia si tratta di un appuntamento molto importante: dopo i buoni risultati degli ultimi anni nel panorama europeo, la nazionale punta a tornare protagonista anche a livello mondiale. Il successo all’esordio rappresenta un primo passo fondamentale verso l’obiettivo.

Il calendario prevede ora una serie di sfide impegnative nei prossimi giorni, tra cui quelle contro Nuova Zelanda, Stati Uniti, Spagna e Senegal. La continuità di rendimento sarà decisiva per conquistare uno dei posti disponibili per il Mondiale.

Con questo inizio positivo, l’Italia manda un segnale chiaro alle avversarie: le Azzurre sono pronte a giocarsi fino in fondo le proprie chance di qualificazione.