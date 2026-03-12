Indian Wells 2026, Alcaraz supera Ruud e vola ai quarti

Altra prova di forza per Carlos Alcaraz al BNP Paribas Open di Indian Wells. Il campione spagnolo ha battuto con autorità Casper Ruud negli ottavi di finale con il punteggio di 6-1, 7-6(2), conquistando l’accesso ai quarti del primo Masters 1000 della stagione.

Il match è iniziato subito in discesa per Alcaraz, che ha imposto un ritmo altissimo da fondo campo e ha dominato il primo set. Lo spagnolo ha strappato più volte il servizio al norvegese e ha chiuso rapidamente sul 6-1, lasciando poco spazio alla reazione dell’avversario.

Nel secondo set Ruud ha alzato il livello del proprio tennis, riuscendo a rendere la partita più equilibrata. Il norvegese ha difeso meglio il servizio e ha allungato gli scambi, portando il parziale fino al tie-break. Qui però è tornato protagonista Alcaraz, che ha gestito con freddezza i punti decisivi chiudendo 7-2 e mettendo il sigillo sulla vittoria.

Una prestazione solida per il numero uno spagnolo, che durante l’incontro non ha concesso palle break e ha mostrato grande continuità sia al servizio sia negli scambi prolungati.

Grazie a questo successo, Alcaraz accede ai quarti di finale del torneo californiano, dove affronterà il britannico Cameron Norrie. L’obiettivo è continuare il percorso verso il titolo in uno dei tornei più prestigiosi del circuito ATP.