Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League -ottavi di finale risultati gare 11 marzo 2026 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Basket femminile, l’Italia sogna i Mondiali: buona la prima nelle qualificazioni
Indian Wells 2026, Alcaraz supera Ruud e vola ai quarti
Napoli - Leecce , dubbio Juan Jesus

Indian Wells 2026, Alcaraz supera Ruud e vola ai quarti

Marzo 12, 2026
scritto daRedazione

Altra prova di forza per Carlos Alcaraz al BNP Paribas Open di Indian Wells. Il campione spagnolo ha battuto con autorità Casper Ruud negli ottavi di finale con il punteggio di 6-1, 7-6(2), conquistando l’accesso ai quarti del primo Masters 1000 della stagione.

Il match è iniziato subito in discesa per Alcaraz, che ha imposto un ritmo altissimo da fondo campo e ha dominato il primo set. Lo spagnolo ha strappato più volte il servizio al norvegese e ha chiuso rapidamente sul 6-1, lasciando poco spazio alla reazione dell’avversario.

Nel secondo set Ruud ha alzato il livello del proprio tennis, riuscendo a rendere la partita più equilibrata. Il norvegese ha difeso meglio il servizio e ha allungato gli scambi, portando il parziale fino al tie-break. Qui però è tornato protagonista Alcaraz, che ha gestito con freddezza i punti decisivi chiudendo 7-2 e mettendo il sigillo sulla vittoria.

Una prestazione solida per il numero uno spagnolo, che durante l’incontro non ha concesso palle break e ha mostrato grande continuità sia al servizio sia negli scambi prolungati.

Grazie a questo successo, Alcaraz accede ai quarti di finale del torneo californiano, dove affronterà il britannico Cameron Norrie. L’obiettivo è continuare il percorso verso il titolo in uno dei tornei più prestigiosi del circuito ATP.

Marzo 12, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Basket femminile, l’Italia sogna i Mondiali: buona la prima nelle qualificazioni

Marzo 12, 2026
Articolo successivo

Napoli - Leecce , dubbio Juan Jesus

Marzo 12, 2026

Recommended for You

Indian Wells, Sinner resiste a Fonseca: battaglia di nervi e quarti conquistati

Indian Wells: Sinner -Opelka , sconfitti nel foppio

Indian Wells: Djokovic batte Kovacevic e vola agli ottavi di finale

Indian Wells : Cobolli si arrende a Tiafoe

Indian Wells 2026: Sinner batte Shapovalov in un match spettacolare

Tennis Indian Wells : Sabalenka agli ottavi senza problemi

Indian Wells :Djokovic rimonta Majchrzak a Indian Wells: vittoria in tre set

Indian Wells: Acaraz batte Dimitrov in due set