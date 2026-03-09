Indian Wells: Djokovic batte Kovacevic e vola agli ottavi di finale

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Marzo 9, 2026
Novak Djokovic accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells grazie al successo in tre set sullo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.72 Atp), col punteggio di 6-4, 1-6, 6-4 in due ore di gioco.. Nel prossimo turno, Djokovic affronterà il vincente del match tra il britannico Jack Draper, campione uscente, e l’argentino Francisco Cerundolo. Esce di scena, invece, la testa di serie numero 6 del torneo, l’australiano Alex De Minaur, sconfitto in due set per 6-4, 6-4 dal britannico Cameron Norrie.

Marzo 9, 2026
Marzo 9, 2026
Marzo 9, 2026

