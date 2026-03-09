Novak Djokovic accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells grazie al successo in tre set sullo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.72 Atp), col punteggio di 6-4, 1-6, 6-4 in due ore di gioco.. Nel prossimo turno, Djokovic affronterà il vincente del match tra il britannico Jack Draper, campione uscente, e l’argentino Francisco Cerundolo. Esce di scena, invece, la testa di serie numero 6 del torneo, l’australiano Alex De Minaur, sconfitto in due set per 6-4, 6-4 dal britannico Cameron Norrie.
Indian Wells: Djokovic batte Kovacevic e vola agli ottavi di finale
Marzo 9, 2026