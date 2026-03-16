CS FPI – World Boxing Futures Cup 2026 di Bangokok: un oro e un bronzo per l’Italia Boxing Team

Roma 15.03.2026 – La World Boxing Futures Cup 2026, kermesse valida anche come qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici Giovanili di Dakar, si é conclusa oggi, 15 marzo, in quel della Huamark Sport Arena di Bangkok.

Finalissime in cui é stata straordinaria protagonista la nostra 70 Kg Sara Scorrano che, imponendosi per 5-0 sulla kazaka Osponova, ha conquistato l’oro.

Itaboxing che, grazie al bronzo nei 65 Kg di Amelia Zamana, si porta a casa due medaglie, ma, poiché le due categorie non sono olimpiche, nessun pass per le Olimpiadi giovanili di Dakar.

Le parole del Direttore Tecnico Under 19 Femminile Giulio Coletta dopo la finale: “Ottimo risultato per Sara che nel giorno del suo 18esimo compleanno si fa il regalo più bello, la medaglia d’oro. Ha fatto due match splendidi con due grandi avversarie, è stata autoritaria e concentrata per centrare il suo obiettivo. Un complimento al bronzo Zamana al suo primo vero torneo internazionale perdendo in semifinale con l’uzbeka che aveva il triplo della sua esperienza.”

Franco Federici, Direttore Tecnico Under 19 Maschile: “Vi è soddisfazione per come i ragazzi hanno approcciato a questo torneo, visto anche il gap di esperienza che avevano nei confronti dei loro avversari. Questo è stato un elemento che in parte ha condizionato i risultati di alcuni match. Posso solamente fare i complimenti a tutti loro che sono saliti sul ring, anche se non ci appaga il risultato finale. Speriamo di essere ripescati per poter andare al prossimo torneo di Dakar.”

“La competizione si è svolta a un livello tecnico estremamente elevato, con un’organizzazione impeccabile e una cura dei dettagli davvero notevole.” – il commento del team leader Walter Borghino -“All’evento hanno preso parte i migliori atleti Under 19 del panorama mondiale: circa 500 partecipanti provenienti da 77 nazioni di tutti i continenti, con l’obiettivo di conquistare punti utili per la qualificazione agli Youth Olympic Games che si terranno il prossimo novembre a Dakar, in Senegal.

I nostri atleti hanno vissuto un’esperienza molto significativa, confrontandosi con i migliori della loro categoria e dimostrando di poter competere con dignità in un contesto internazionale di altissimo livello. Pur con qualche sbavatura e con la naturale mancanza di una maggiore esperienza in competizioni di questa portata, i risultati ottenuti avrebbero potuto essere ancora più gratificanti. Ciò nonostante, tutti hanno dimostrato serenità, determinazione e grande spirito competitivo: qualità che confermano come si tratti di atleti sui quali è possibile e doveroso investire in prospettiva futura.

La manifestazione ha rappresentato inoltre un’importante occasione di confronto con le altre delegazioni nazionali, non solo sul piano tecnico ma anche sotto il profilo della politica sportiva internazionale. In questo contesto è stato particolarmente proficuo l’incontro con il nuovo Segretario Generale della World Boxing, durante il quale sono stati affrontati temi di grande interesse per il futuro della boxe e per il ruolo della nostra Federazione nello scenario internazionale.

Un ultimo cenno riguarda il lavoro della giuria e degli arbitri. Si iniziano a intravedere segnali di un cambio di rotta, con una maggiore attenzione ai dettagli e con giudizi che, salvo rarissime eccezioni, non hanno destato particolari perplessità. Resta tuttavia evidente come la competizione abbia visto una netta prevalenza dei paesi asiatici, nei confronti dei quali è sembrata talvolta emergere una certa indulgenza e una maggiore attenzione nelle valutazioni.”

ITALIA BOXING TEAM:

AZZURRE

48 GUGLIELMON Michela

54 SCALCO Serena

57 REALE Kesia

60 PERNA Rachele

65 ZAMANA Amelia

70 SCORRANO Sara

Tecnici

Giulio COLETTA

Simone FIORI

Daniela VALERI

AZZURRI

50 BOURAOUIA Imad

55 ZONILE Francesco

60 FABI Daniele

65 CAVALLO Giuseppe

Tecnici

Franco FEDERICI

Massimiliano ALOTA

Team Leader

Walter BORGHINO

PROGRAMMA MATCH + RISULTATI AZZURRI:

8/3

16° 54 Kg F Scalco vs GYONG JON PKR 0-5

32° 60 Kg M Fabi vs SÁNCHEZ HERRANZ ESP 5-0

9/3

32° 55 Kg M Zonile vs GHAZWANI SA 2-3

16º 60 KG M Fabi vs Rubin SCO W RSCI

10/3

16° 60 Kg F Perna vs PANIZZUTTI FRA 0-5

16° 48 Kg F Guglielmon vs GUNJAN IND 2-3

16° 50 KG M Bouraouia WDSQ vs AYINGONO GEQ

11/3

8° 50 Kg M Bouraouia vs YORKINJONOV UZB 0-5

8° 60 Kg Fabi vs Sakuno JPN 2-3

16° 65 Kg M Cavallo WRSC 2 ROUND vs ORAZBERDIYEV TKM

12/3

8° 65 KG M Cavallo vs SHOKIRJONOV UZB 1-4

8° 57 Kg F Reale vs TURSYNGALI KAZ 2-3

13/3

4° 65 Kg F Zamana vs FREEMAN NZL 5-0

14/3

SF 70 Kg F Scorrano WRSC vs ASANOVA KGZ

SF 65 KG F Zamana vs MAMATOVA UZB WRSC (Bronzo Per Amelia Zamana)

15/3

Finale 70 Kg F Scorrano vs Ospanova KAZ 5-0 (Oro per Sara Scorrano)

BANGKOK WB FUTURES CUP MEDAGLIE

BANGKOK WB FUTURES CUP SQUADRA FEMMINILE