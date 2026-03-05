Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Coppa Italia Frecciarossa: Lazio-Atalanta 2-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie B , designazioni 28a Giornata
Terre des Hommes lancia corso per la parità di genere nello sport

Terre des Hommes lancia corso per la parità di genere nello sport

Marzo 5, 2026
scritto daRedazione

Avatar port e 8 marzo: 21% bambine abbandona sport, donne solo 19% degli allenatori

Il 21,5% delle bambine abbandona lo sport, contro il 15% dei maschi.Sono donne solo il 19,8% degli allenatori

Terre des Hommes lancia corso per la parità di genere nello sport

Sono tanti i progetti con cui da anni Terre des Hommes si impegna per un futuro in cui le ragazze e le donne abbiano pari opportunità nello sport. Tra questi la collaborazione con Fondazione Milano-Cortina.

Milano, marzo 2026 – Tra i giovani di 11-14 anni solo il 56,8% delle femmine pratica uno sport, a fronte del 65,9% dei coetanei maschi. Ma il divario aumenta con il crescere dell’età: nella fascia d’età 15-17 anni le ragazze che fanno sport scendono a 42,6% (i maschi sono invece il 58,4%). Anche i ruoli dirigenziali sportivi non sono ancora equamente accessibili alle donne.

Per aiutare a rendere lo sport un contesto più sicuro e accogliente per ragazze e donne, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Terre des Hommes lancia un corso rivolto ad allenatori e allenatrici delle società sportive. La formazione prende avvio proprio l’8 marzo all’interno del progetto “Sport4Rights” promosso da Terre des Hommes insieme a Fondazione EOS e a Specchio Magico e sostenuto dal Ministero per lo Sport e mira a sensibilizzare gli operatori e le operatrici del settore sulla necessità di garantire pari opportunità a ragazze e donne nell’ambito sportivo, prevenendo le discriminazioni e promuovendo una cultura inclusiva e rispettosa. Il progetto rientra nelle numerose attività di Terre des Hommes a favore della parità di genere, supportando il cambiamento culturale in un settore ancora troppo segnato da disuguaglianze.

I NUMERI DELLA DISPARITÀ DI GENERE NELLO SPORT. In Italia, il 21,6% delle bambine abbandona la pratica sportiva, contro il 15,1% dei ragazzi e il divario aumenta con l’età. Se, infatti, la differenza tra la quota di bambine e bambini che fanno sport è già alta tra gli 11 e i 14 anni (le femmine sono il 56,8% e i maschi il 65,9%), tale differenza aumenta ancora di più tra i 15 e i 17 anni (femmine che fanno sport 42,6% e maschi 58,4%). Dopo i 18 anni il gap rimane stabile con il 31,9% delle ragazze che fa sport a fronte del 47,4% dei ragazzi.

Inoltre, le donne occupano solo il 19,8% dei ruoli da allenatrici, il 15,4% dei ruoli da dirigenti di società, il 12,4% dei ruoli da dirigenti di federazione e il 18,2% di quelli di “Ufficiali di gara”.

“È fondamentale che le ragazze abbiano le stesse opportunità di partecipazione, di crescita e di successo nello sport dei coetanei maschi – dichiara Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes – così come è fondamentale che gli allenatori e le allenatrici possano essere supportati con una formazione adeguata per comprendere e promuovere questi principi. In un momento come l’8 marzo, rinnoviamo il nostro impegno verso un futuro dove lo sport sia davvero per tutti e tutte, senza barriere. Lo sport è uno dei contesti sociali più importanti dove poter educare i giovani ai valori dell’inclusione, rispetto e parità.”

I PROGETTI DI TERRE DES HOMMES. Oltre al progetto Sport4Rights, Terre des Hommes è impegnata in numerose iniziative di sensibilizzazione e formazione:

    Il Toolkit “Parità in Campo” realizzato con Fondazione Milano-Cortina: uno strumento formativo per sensibilizzare sul contrasto alle discriminazioni di genere nello sport. Il toolkit sarà distribuito il 7 marzo a più di 800 bambini e bambine durante la Brescia Art Marathon. Sarà inoltre organizzata una giornata di formazione aperta a insegnanti, allenatori ed educatori, per guidarli nell’utilizzo del Toolkit.

    La collaborazione con Avon per portare i temi della parità di genere nelle scuole, promuovendo l’inclusività e sensibilizzando le nuove generazioni sui diritti delle ragazze nello sport.

    La campagna #iogiocoallapari che da anni coinvolge diverse federazioni sportive in occasione della Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze (11 ottobre), per incoraggiare la partecipazione delle bambine e ragazze alla pratica sportiva.

    No Ragazze No Rugby: il tour, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby, che ha coinvolto oltre 5000 persone in tutta Italia per promuovere la partecipazione delle ragazze al rugby, superando pregiudizi e stereotipi.

    A Librino (Catania) il Rugby e lo sport diventano strumenti di promozione e inclusione sociale, grazie al sostegno alle ragazze della Vulcano Rugby.

Marzo 5, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie B , designazioni 28a Giornata

Marzo 5, 2026

Recommended for You

Arrampicata Sportiva: è tempo di Tricolore. Bressanone in palio i titoli di Campioni Italiani Boulder 2026

Marco Perotti rappresenterà la Polisportiva Ternana al Campionato Nazionale LND di Calcio Tavolo

La Sie Susa Vim Perugia vince la Supercoppa italiana. In finale Rana Verona 3-1

Si chide il Giro di Sardegna , la Presidente Todde:” lo sosterremo ancora appuntamento il prossimo anno”

Subbuteo: la Ternana anno 100 in miniatura di Marco Perotti

Subbuteo Classico: Marco Perotti al Toreno Città di Fontenuova (Roma)

Dubay Atp500: Bolelli -Vavassori , ok alla prima