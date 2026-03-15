Como serata da Champions . Al Sinigaglia Roma sconfitta 2-1

Como al quato posto raggiunta zona Champions League. Roma dopo Genoa seconda sconfitta consecutiva.

Como, 15 marzo 2026 – In una serata che resterà negli annali del club, il Como ha sconfitto lq Roma per 2‑1 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, infliggendo ai giallorossi una battuta d’arresto inaspettata nella corsa verso la Champions League. La sfida, valida per la 29ª giornata di Serie A, ha messo in mostra determinazione, strategia e qualche episodio controverso (espulsione ingiusta di Wesley – doppia ammonizione) e gialloossi in dieci per tutta la metà del secondo tempo che ha acceso la partita.

Primo tempo: Como prende il comando

Dall’inizio, il Como ha dimostrato aggressività e organizzazione tattica. Al 7′, El Shaarawi recupera la palla in anticipo su Diego Carlos che l lo mette giù in area per Massa è calcio di rigore, dagli undici metri Malen spiazza Butez. La reazione del Como è immediata , Svilar salva in due occasioni le conclusioni dei larini , prima del riposo Ramon si divora da posizione vantaggiosa il pareggio calciando con la coscia sul fondo.

Nella rirpesa i cambi cambiano il match : dentro Douvikas e Diao poi al 64′ Wesley, già ammonito, rimedia il secondo giallo e si fa espellere. La Roma in dieci fa fatica a difendersi Dachuna mette i brivi a Svilar , poi al 79′, quando Diego Carlos ribadisce in rete la parata di Svilar su Smolcic.

Nel finale, Da Cunha centra la traversa e non trova il 3-1, ma il Como in 11 contro 10 deve solo gestire. Fabregas continua a sognare: è quarto in classifica a +1 sulla Juve e a +3 sulla Roma, che nelle ultime tre partite ha ottenuto solo il pareggio dell’Olimpico coi bianconeri.

IL TABELLINO

COMO-ROMA 2-1

Como (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf (1′ st Douvikas); Smolcic, Da Cunha (42′ st Van der Brempt), Sergi Roberto (1′ st Diao), Valle; Caqueret (22′ st Perrone), Baturina; Nico Paz (32′ st Rodriguez). A disp.: Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Lahdo, Moreno, Kühn, Vojvoda. All.: Fabregas

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso (25′ st Ziolkowski); Celik (25′ st Tsimikas), Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini (22′ st Pisilli), El Shaarawy (11′ st Rensch); Malen (22′ st Vaz). A disp.: De Marzi; Gollini, Angeliño, El Aynaoui, Venturino, Zaragoza. All.: Gasperini

Arbitro: Massa

Marcatori: 7′ rig. Malen (R), 14′ st Douvikas (R), 34′ st Diego Carlos (R)

Ammoniti: Wesley (R), Caqueret (C), Diego Carlos (C), Ghilardi (R)

Espulsi: al 19′ st Wesley (R) per somma di ammonizioni