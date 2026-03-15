La Juventus espugna Udine: Boga decide la sfida, 1-0 all’Udinese

La Juventus conquista tre punti preziosi sul campo della Udinese imponendosi per 1- 29a giornata gara Serie A.
Una partita intensa e combattuta, risolta da un lampo di Jérémie Boga nel primo tempo. Con questo successo i bianconeri continuano la loro corsa verso la zona UEFA Champions League, mentre l’Udinese resta con il rammarico per una prestazione generosa ma poco concreta.
Ritmi alti e grande equilibrio
Allo Stadio Friuli la partita parte con buon ritmo. L’Udinese prova a sfruttare il fattore campo, pressando alto e cercando di sorprendere la difesa juventina con rapide verticalizzazioni. La Juventus, dal canto suo, gestisce il possesso palla con ordine e prova a colpire con la qualità dei suoi uomini offensivi.
Nei primi minuti le occasioni sono poche ma la gara è molto combattuta a centrocampo, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi.
Il guizzo di Boga
Il momento che decide la partita arriva al 38° minuto. Il difensore Lloyd Kelly lancia lungo dalle retrovie; il giovane talento turco Yıldız controlla con qualità e serve in profondità Boga, che entra in area e batte con precisione il portiere friulano Okoye.
Reazione friulana nella ripresa
Nel secondo tempo l’Udinese prova a reagire e alza il baricentro alla ricerca del pareggio. I padroni di casa costruiscono alcune azioni interessanti, ma la difesa juventina resta compatta e concede poco.
La Juventus, invece, sfiora il raddoppio con Francisco Conceição, che trova anche la rete, poi annullata per posizione di fuorigioco. L’episodio lascia la partita in bilico fino agli ultimi minuti.
Nel finale l’Udinese tenta l’assalto con lanci lunghi e cross in area, ma la retroguardia bianconera resiste e porta a casa una vittoria preziosa.
Vittoria pesante per la classifica
Il successo consente alla Juventus di rafforzare la propria posizione nelle zone alte della classifica e di continuare la corsa verso la qualificazione alla Champions League. Per l’Udinese resta una prova di carattere, ma senza punti.