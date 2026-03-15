Medvedev Spezza la Striscia di Alcaraz a Indian Wells

A Indian Wells, Daniil Medvedev ha fermato la corsa perfetta di Carlos Alcaraz, battendolo 6‑3, 7‑6(3) in una semifinale spettacolare che ha catturato l’attenzione del pubblico internazionale.

Alcaraz, imbattuto fino a questo match con una striscia di 16 vittorie consecutive nel 2026, ha faticato a trovare ritmo contro un Medvedev preciso e aggressivo. Il russo ha preso il controllo fin dai primi scambi, strappando subito il servizio ad Alcaraz e chiudendo il primo set 6‑3.

Nel secondo set, Alcaraz ha cercato la rimonta e ha condotto 3‑1, mostrando momenti di brillantezza con il suo gioco vario e potente. Tuttavia, Medvedev ha reagito con calma e determinazione, vincendo punti chiave e portando il set al tiebreak, dove ha dominato con autorità, chiudendo l’incontro in due set.

Con questa vittoria, Medvedev si qualifica per la finale di Indian Wells, dove affronterà Jannik Sinner, reduce dal successo su Alexander Zverev nell’altra semifinale. La sfida promette spettacolo, con due giocatori in grado di alternare potenza e strategia.

Questa sconfitta rappresenta il primo stop stagionale per Alcaraz, che dovrà ora ricalibrare le energie in vista dei prossimi tornei. Per Medvedev, invece, è una conferma della sua solidità e della capacità di gestire momenti chiave contro avversari di altissimo livello.