Alcaraz domina Norrie e avanza a Indian Wells

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Marzo 13, 2026
scritto daRedazione

Carlos Alcaraz conferma il suo stato di forma straordinario battendo Cameron Norrie con un netto 6-4, 6-4 e guadagnandosi un posto nel prossimo turno del prestigioso torneo californiano.

Il giovane spagnolo ha mostrato ancora una volta un tennis aggressivo e incisivo, sfruttando al massimo il suo servizio e la velocità di piedi per mantenere Norrie costantemente sulla difensiva. Nonostante qualche scambio equilibrato nel primo set, Alcaraz ha dimostrato grande solidità nei momenti chiave, strappando il servizio al britannico al momento giusto per chiudere entrambe le frazioni con lo stesso punteggio. Prossimo avversario del numero 1 del Mondo il russo Danil Medvedev.

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Marzo 13, 2026
scritto daRedazione
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