Conceição carica la Juventus:“Siamo più forti delle rivali”

— Alla vigilia della sfida contro l’Udinese Calcio, l’esterno della Juventus FC, Francisco Conceição, ha parlato in conferenza stampa mostrando fiducia e determinazione per il finale di stagione.

Il talento portoghese ha sottolineato la convinzione del gruppo bianconero nella corsa agli obiettivi stagionali, lanciando anche un messaggio alle rivali dirette. “Siamo una squadra forte e crediamo nelle nostre qualità. Dobbiamo dimostrarlo partita dopo partita”, ha dichiarato Conceição, convinto che la Juventus abbia le carte in regola per stare davanti a squadre come l’AS Roma e il sorprendente Como 1907.

L’ala classe 2002 ha poi parlato dell’importanza della mentalità nel finale di stagione: la squadra, secondo lui, deve mantenere alta la concentrazione e continuare a lavorare per raggiungere i propri obiettivi, puntando a chiudere il campionato nel miglior modo possibile.

Durante l’incontro con i media, Conceição ha anche commentato il valore dei grandi giocatori portoghesi nel calcio europeo, citando in particolare Bernardo Silva, stella del Manchester ; “È un giocatore straordinario, uno che qualsiasi squadra vorrebbe avere”, ha affermato.