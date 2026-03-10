Genoa De Rossi:” Vasquez ha dimostrato nel corso delle stagioni grande affidabilità”

Daniele De Rossi osserva il suo nuovo Genoa prendere forma e uno dei primi punti fermi della difesa potrebbe essere Johan Vásquez. Il tecnico romano, appena arrivato sulla panchina rossoblù, ha iniziato a valutare la rosa e il difensore messicano sembra avere tutte le caratteristiche per diventare un elemento chiave nel suo sistema di gioco.

Vásquez, arrivato al Genoa nell’estate del 2021, ha dimostrato nel corso delle stagioni grande affidabilità, forza nei duelli e una buona capacità di impostare l’azione da dietro. Qualità che De Rossi apprezza particolarmente, soprattutto in una difesa che dovrà partecipare attivamente alla costruzione del gioco.

L’allenatore vuole infatti una squadra aggressiva, capace di pressare alto ma anche di mantenere equilibrio nella fase difensiva. In questo contesto, il centrale messicano potrebbe ricoprire un ruolo importante, sia in una linea a quattro sia in una difesa a tre, grazie alla sua duttilità e alla sua esperienza ormai consolidata in Serie A.