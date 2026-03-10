Giuidice sportivo .Gli squalificati per la 29^ giornata

- PEZZELLA (Cremonese)
- FERGUSON (Bologna)
- RABIOT (Milan)
- S.ESPOSITO (Cagliari)
- MASINI (Genoa)
- NDICKA (Roma)
Multe per Milan e Inter dopo il derby
- Ammenda di 30 mila euro complessivi al Milan: 22 per aver provocato un ritardo di 2′ nel secondo tempo, 8 per insulti dei tifosi a due giocatori nerazzurri e per l’uso di un fascio di luce laser disturbante nel finale di partita.
- Dieci mila euro di multa all’Inter, invece, per le proteste di un suo dirigente (Dario Baccin) contro una decisione arbitrale negli spogliatoi