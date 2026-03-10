Giuidice sportivo .Gli squalificati per la 29^ giornata

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Marzo 10, 2026
scritto daRedazione


 

  • PEZZELLA (Cremonese)
  • FERGUSON (Bologna)
  • RABIOT (Milan)
  • S.ESPOSITO (Cagliari)
  • MASINI (Genoa)
  • NDICKA (Roma)

Multe per Milan e Inter dopo il derby

  • Ammenda di 30 mila euro complessivi al Milan: 22 per aver provocato un ritardo di 2′ nel secondo tempo, 8 per insulti dei tifosi a due giocatori nerazzurri e per l’uso di un fascio di luce laser disturbante nel finale di partita. 
  • Dieci mila euro di multa all’Inter, invece, per le proteste di un suo dirigente (Dario Baccin) contro una decisione arbitrale negli spogliatoi

Marzo 10, 2026
scritto daRedazione
