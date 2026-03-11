Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League: Atalanta-Bayern Monaco 1-6 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Champions League: Bayer Leverkusen e Arsenal pareggiano 1‑1 in una serata intensa alla BayArena
Provedel operato alla spalla: stagione finita per il portiere della Lazio

Provedel operato alla spalla: stagione finita per il portiere della Lazio

Marzo 11, 2026
scritto daRedazione

Roma, 11 marzo 2026 – Ivan Provedel è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla destra. L’operazione, eseguita con successo, ha reso necessario un periodo di riposo e riabilitazione che chiude anticipatamente la sua stagione.

Il portiere sarà seguito da specialisti ortopedici e fisioterapisti, mentre la squadra dovrà fare affidamento sulle alternative in porta per i prossimi mesi. La società conferma che il recupero proseguirà sotto stretto controllo medico per garantire un ritorno in piena forma.

Marzo 11, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Champions League: Bayer Leverkusen e Arsenal pareggiano 1‑1 in una serata intensa alla BayArena

Marzo 11, 2026

Recommended for You

Juventus;, Vlahović torna in gruppo: pronto per l’Udinese

Napoli : Conte ritrova McTominay nel momento decisivo della stagione

Genoa De Rossi:” Vasquez ha dimostrato nel corso delle stagioni grande affidabilità”

Minacce a Urbano Cairo: scritte shock tra Torino e il Monferrato

Sassuolo, Fabio Grosso: “Dobbiamo essere più concreti”

Srie A – Lazio-Sassuolo 2-1, Sarri: “Vittoria meritata, i ragazzi hanno dato tutto”