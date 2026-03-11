Provedel operato alla spalla: stagione finita per il portiere della Lazio

Roma, 11 marzo 2026 – Ivan Provedel è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla destra. L’operazione, eseguita con successo, ha reso necessario un periodo di riposo e riabilitazione che chiude anticipatamente la sua stagione.

Il portiere sarà seguito da specialisti ortopedici e fisioterapisti, mentre la squadra dovrà fare affidamento sulle alternative in porta per i prossimi mesi. La società conferma che il recupero proseguirà sotto stretto controllo medico per garantire un ritorno in piena forma.