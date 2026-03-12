Italia fa la storia: batte gli Stati Uniti 8‑6 al World Baseball Classic 2026

Houston, 11 marzo 2026 – Una giornata da ricordare per il baseball italiano: la nazionale italiana ha sconfitto gli Stati Uniti con il punteggio di 8‑6 nel World Baseball Classic 2026, segnando una delle vittorie più importanti nella storia dello sport azzurro.

La partita si è disputata a Houston, Texas, nel girone Pool B, e ha visto l’Italia costruire un vantaggio solido grazie a un attacco efficace e a giocate difensive impeccabili. Gli Azzurri hanno brillato soprattutto nel primo tempo, segnando fuoricampo decisivi e approfittando di errori strategici della formazione statunitense, composta da stelle della Major League Baseball (MLB).

Tra i protagonisti italiani spiccano Kyle Teel, Sam Antonacci e Jac Caglianone, autori di giocate chiave che hanno permesso alla squadra di mantenere il vantaggio anche durante la rimonta tentata dagli Stati Uniti nel finale. La squadra americana ha cercato di recuperare terreno, ma non è riuscita a colmare il gap, chiudendo la partita sul 6‑8.

Questa vittoria rappresenta un momento storico per il baseball italiano, confermando la crescita del movimento nazionale e la capacità dell’Italia di competere a livello mondiale contro squadre di altissimo livello. Il successo ha anche un impatto diretto sulla classifica del girone, aumentando le possibilità degli Azzurri di accedere alle fasi successive del torneo.

Gli appassionati di baseball potranno rivivere i momenti salienti della partita attraverso gli highlights ufficiali trasmessi dalle emittenti internazionali e sui canali digitali dedicati al World Baseball Classic.