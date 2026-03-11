Champions League: Bayer Leverkusen e Arsenal pareggiano 1‑1 in una serata intensa alla BayArena

Leverkusen, Germania — Mercoledì 11 marzo 2026 — Una sfida equilibrata e combattuta quella andata in scena questa sera alla BayArena tra Bayer Leverkusen e Arsenal, valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League: il risultato finale è 1‑1, con i padroni di casa che hanno colpito per primi e gli inglesi che hanno risposto nel finale.

La partita è stata decisa da due momenti chiave nel secondo tempo. Al 46′ il Bayer Leverkusen è passato in vantaggio grazie a un colpo di testa di Robert Andrich, sugli sviluppi di un calcio piazzato, che ha sorpreso la difesa dell’Arsenal e mandato in estasi i tifosi di casa. La reazione degli ospiti è però arrivata nel finale: all’89′, dopo un’azione insistita, l’Arsenal ha ottenuto un calcio di rigore che Kai Havertz, ex giocatore del Leverkusen, ha trasformato con freddezza spiazzando il portiere avversario e fissando il punteggio sull’1‑1. Quella di Havertz è stata una rete dal forte valore simbolico, realizzata proprio contro il suo ex club. Pr i quarti , tutto si deciderà nel match di ritorno allo Emirates Stadium.