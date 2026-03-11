Napoli : Conte ritrova McTominay nel momento decisivo della stagione

NAPOLI — In un momento cruciale per la stagione del Napoli, Antonio Conte può finalmente tirare un sospiro di sollievo: Scott McTominay è rientrato ad allenarsi con il gruppo dopo un lungo stop per infortunio e potrebbe essere convocato già per la prossima partita di campionato contro i Lecce. Lo scozzese, fermo da oltre un mese a causa di un problema al tendine, ha ripreso a lavorare regolarmente con i compagni a Castel Volturno e mette la sua candidatura per tornare a vestire la maglia numero 8 della squadra azzurra. Per Conte si tratta di un recupero pesante: McTominay è stato finora uno dei punti fermi del centrocampo partenopeo per intensità, dinamismo e presenza in entrambe le fasi, contribuendo spesso con gol e assist nelle partite chiave.