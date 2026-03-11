Vingegaard Torna Maglia Gialla alla Parigi‑Nizza 2026

Parigi, 11 marzo 2026 – Una giornata epica alla Parigi‑Nizza: Jonas Vingegaard ha conquistato la quarta tappa, staccando tutti gli avversari sull’ultima salita a Uchon e tornando leader della classifica generale.
La frazione è stata segnata da pioggia, vento e cadute: tra i ritirati illustri spicca Juan Ayuso, costretto ad abbandonare la corsa dopo un incidente.
Con questa vittoria, Vingegaard non solo conquista la tappa, ma consolida la sua posizione nella corsa verso Nice, dimostrando ancora una volta forza e strategia. La sfida continua nelle prossime tappe, ma oggi il danese ha mandato un chiaro messaggio ai rivali.
Classifica generale – Parigi ‑Nizza 2026
- Jonas Vingegaard (Visma‑Lease a Bike) — nuovo leader dopo la tappa 4 e vincitore della tappa con arrivo in salita a Uchon.
Daniel Martínez — secondo a +52″ dalla maglia gialla.
Gijs Leemreize / Thymen Steinhauser (— terzo a +3’20″ circa.